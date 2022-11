Filho de Daniel de Oliveira esbanja fofura em viagem com o pai

Filho de Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte, Otto curte viagem com o pai e esbanja fofura no aeroporto

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 16h28

O ator Daniel de Oliveira aproveitou a noite da última terça-feira, 1º, para fazer uma viagem na companhia do seu filho caçula, Otto, de 6 anos, fruto do casamento com a atriz Sophie Charlotte. Os dois foram fotografados enquanto circulavam pelos corredores do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O menino roubou a cena ao aparecer sentado na mala de mão do papai coruja.

Vale lembrar que Daniel também é pai de Raul, de 14 anos, e Moisés, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Vanessa Giácomo.

Recentemente, Daniel de Oliveira encantou os fãs ao fazer uma declaração de amor para a esposa, Sophie Charlotte, que fez aniversário. "Hoje é pro coração arder de amor… É o dia dessa Gata Selvagem coberta de flor. Sophie Charmosa, Companheira de estrada. Aqui eu digo bem pouquinho… mas tô cheio de ideias pra gente! Nossos planos são muito bons. Minha linda, exaltarei sua presença todos os dias nesta terra. Te amo intensamente. Seguimos pelos sonhos", disse ele, na época.

Veja as fotos de Daniel de Oliveira com Otto:

Fotos: Vitor Pereira / AgNews