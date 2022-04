Sophie Charlotte completa 33 anos e ganha homenagem do marido, Daniel de Oliveira: ''Gata selvagem''

Ator Daniel de Oliveira fez linda declaração ao celebrar aniversário da esposa, Sophie Charlotte, com quem tem um filho, Otto, de 6 anos

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 11h59

Dia de festa para Sophie Charlotte! A artista está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 29!

Nas redes sociais, a atriz ganhou uma homenagem especial do marido, Daniel de Oliveira (44). Em seu feed no Instagram, ele compartilhou um lindo registro em que amada aparece com o corpo molhado e uma flor branca na orelha, exibindo uma tatuagem de flores no braço.

"Hoje é pro coração arder de amor… É o dia dessa GataSelvagem coberta de flor…. Sophie Charmosa. Companheira de estrada. Aqui eu digo bem pouquinho… mas tô cheio de ideias pra gente! Nossos planos são muito bons", começou escrevendo.

"Minha linda, exaltarei sua presença todos os dias nesta terra. Te amo intensamente. Seguimos pelos sonhos @sophiecharlotte1", se derreteu Daniel de Oliveira na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos e fãs desejaram felicidades para a gata. "Ai vocês. Parabéns Deusa florida", disse Samara Felippo. "Puro amor. Todas as bênçãos do mundo para vocês", destacou uma internauta. "Taurina, que maravilha", elogiou outra. "Que lindeza!!!!", destacou mais uma.

Sophie e Daniel são casados desde 2005 e pais de Otto (6). Vale lembrar que o ator ainda é pai de Raul (14) e Moisés (11), do relacionamento com a atriz Vanessa Giácomo (39).

Sophie Charlotte aposta em look grifado para evento no Rio

Sophie Charlotte foi uma das convidadas do Rio2C na última quarta-feira, 27, e escolheu um look poderoso para o evento. Para a ocasião, ela optou por um vestido off-white da marca italiana Prada e arrancou elogios dos fãs. "Linda demais", "O look de milhões", "Perfeita", babaram.

Confira a homenagem de Daniel de Oliveira para Sophie Charlotte: