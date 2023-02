Ela cresceu! Filha caçula de Flávia Alessandra surge mais alta do que a mãe em evento

Flávia Alessandra posa ao lado da filha caçula, Olivia, de 12 anos, e a adolescente impressiona pelo seu tamanho ao chegar no casamento de Carol Sampaio

A atriz Flávia Alessandra contou com uma companhia mais do que especial ao marcar presença no casamento da promoter Carol Sampaio e do chef Frederico Xavier. Nesta sexta-feira, 24, ela chegou ao evento na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com a sua filha caçula, Olivia, fruto do casamento com Otaviano Costa, e um detalhe chamou a atenção: a altura da adolescente!

Com apenas 12 anos, a jovem mostrou que cresceu e já está maior do que a mamãe coruja. De tênis, Olivia posou ao lado de sua mãe, que estava de salto alto, e impressionou todo mundo ao mostrar o quanto está alta.

Para o evento, Flávia Alessandra apostou em um vestido com brilhos e recorte estratégico na cintura e também na perna. Por sua vez, Olivia surgiu com um vestido verde liso com detalhe em renda na perna.

O casamento de Carol Sampaio contou com uma lista de celebridades, incluindo Ticiane Pinheiro, Cris Vianna, Rafa Kalimann e Thiaguinho.

Fotos: Marcelo e Webert Belicio / AgNews

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a famosa, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao lado dele em um navio, foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.