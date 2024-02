BBB 24: Xuxa homenageia Davi usando bordão do brother em look

'Calma, calabreso', bordão utilizado por Davi dentro do BBB 24, se tornou frase em um dos figurinos usados por Xuxa Meneghel em seu navio

Confinado no BBB 24, da Globo, o brother Davi nem imagina o grande sucesso que está fazendo fora do reality show. Ele, que possui torcida declarada de diversos famosos, foi homenageado pela apresentadora Xuxa Meneghel na primeira noite do 'Navio da Xuxa'.

A eterna 'Rainha dos Baixinhos' fez sucesso ao surgir com um look belíssimo na última quinta-feira, 22. Em uma blusa preta, Xuxa posou com a frase 'Calma, calabreso', bordão utilizado por Davi dentro do programa nas últimas semanas. Para completar o figurino, ela apostou em uma saia de paetês.

A frase dita pelo motorista de aplicativo gerou grande repercussão dentro e fora do jogo. O episódio aconteceu durante um bate-boca entre ele e Lucas Henrique. Na ocasião, Davi se referiu ao colega de confinamento como 'calabreso' - bordão bastante famoso do humorista Toninho Tornado.

O próprio criador do termo, inclusive, saiu em defesa de Davi e explicou a origem da brincadeira. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou o quanto ficou feliz com a repercussão do bordão usado pelo brother no BBB 24.

"Acordei e a ficha não caiu ainda. Foi top saber que [o bordão] estava lá dentro do BBB, o pai só agradece. Como o Calabreso está? Feliz", declarou ele, em tom de brincadeira.

Além de Toninho, outras celebridades como Carolina Dieckmann, Neymar Jr., Xanddy e até o perfil oficial do time de futebol Real Madrid também declararam apoio ao brother e utilizaram o bordão.

Confira o look de Xuxa:

Xuxa Meneghel e Nany People. Foto: Reprodução / Instagram

Casa onde mãe de Davi mora corre risco de deslizamento

Mãe do brother Davi, do BBB 24, Elisangela Brito comoveu os seguidores nas redes sociais ao mostrar a situação de sua casa em um dia de muita chuva em Salvador, na Bahia. Ela mostrou que precisou colocar uma lona preta para cobrir um barranco que tem nos fundos da propriedade e que pode deslizar terra caso fique muito encharcado.

Nos stories do Instagram, ela gravou a chuva atingindo a lona e ainda mostrou o colchão que usa para dormir perto da porta de saída da casa. Isso porque, em caso de deslizamento, ela consegue correr rapidamente. "Esse colchão é onde tenho feito meu refúgio. Caso precise, tenho uma sacola pronta com roupa e documento. Só a graça…", disse ela.

Logo que Davi entrou no Big Brother Brasil, a mãe dele contou para o site UOL que recebeu uma notificação da Defesa Civil de Salvador para deixar sua casa por causa do risco de deslizamento. Porém, ela não conseguiu sair do local.

Confira: