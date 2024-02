Mãe de Davi, do BBB 24, mostra situação de sua casa que corre risco de deslizamento

Mãe de Davi, do BBB 24, Elisangela Brito mostra a lona que colocou em sua casa para evitar deslizamento de terra em dia chuvoso

Mãe do brother Davi, do BBB 24, Elisangela Brito comoveu os seguidores nas redes sociais ao mostrar a situação de sua casa em um dia de muita chuva em Salvador, na Bahia. Ela mostrou que precisou colocar uma lona preta para cobrir um barranco que tem nos fundos da propriedade e que pode deslizar terra caso fique muito encharcado.

Nos stories do Instagram, ela gravou a chuva atingindo a lona e ainda mostrou o colchão que usa para dormir perto da porta de saída da casa. Isso porque, em caso de deslizamento, ela consegue correr rapidamente. "Esse colchão é onde tenho feito meu refúgio. Caso precise, tenho uma sacola pronta com roupa e documento. Só a graça…”, disse ela.

Logo que Davi entrou no Big Brother Brasil, a mãe dele contou para o site UOL que recebeu uma notificação da Defesa Civil de Salvador para deixar sua casa por causa do risco de deslizamento. Porém, ela não conseguiu sair do local.

Davi prometeu para a mãe que, se ganhar o reality show, vai comprar uma casa para ela.

Problemas de saúde e inimigos no BBB 24

Segundo Elisângela, Davi sofreu três infartos. Em um dos episódios, ocorrido no Exército, ela relatou que o jovem precisou rastejar pela casa para pedir ajuda através de um celular. Além disso, o brother também enfrentou alguns problemas de saúde durante o crescimento devido à péssima alimentação. Esse seria o grande motivo para ele querer cursar medicina.

Em outro momento da conversa com o Splash, a mãe do motorista de aplicativo abriu o coração e falou com sinceridade a respeito da perseguição que o filho tem sofrido dentro do BBB 24. No confinamento, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Rodriguinho chegaram a chamá-lo de agressivo e manipulador.

"Eu vi pessoas dizendo que queriam dar uma voadora, queriam quebrar a perna do Davi. São termos de agressão. Eu acho que, se o programa não protegesse, eles até executariam", declarou ela. Elisângela ainda explicou que Davi, fora do reality, decidirá se deve ou não entrar na justiça contra os colegas por essas declarações.