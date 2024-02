BBB 24: Casa onde mãe de Davi mora corre risco de deslizamento

Antes de entrar no BBB 24, Davi, que virou principal fonte de renda da família aos 15 anos, prometeu presentar a mãe com uma casa nova

Confinado no BBB 24 há cerca de um mês, o participante Davi nem imagina o grande sucesso que tem feito fora do reality show da Globo. Ele, que entrou no 'Puxadinho' e foi escolhido pelo público junto com Isabelle, conquistou os telespectadores do programa e, consequentemente, se tornou o favorito da edição.

A trajetória do brother na competição pode mudar a vida não só a sua vida, mas a de toda sua família. O site Splash, do UOL, visitou Cajazeiras, em Salvador, local em que Davi cresceu, e conversou um pouco com Elisângela Brito, mãe do jovem, sobre as dificuldades que eles enfrentam.

Antes de entrar no programa, Davi prometeu presentear a mãe com uma casa nova. Em novembro de 2023, Elisângela recebeu a primeira notificação da Codesal (Defesa Civil de Salvador), pedindo para que ela deixasse a residência onde mora às pressas devido ao risco de deslizamento.

"No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui", contou ela em entrevista ao Splash. Desde então, ela seguiu a recomendação de não ocupar mais um dos quartos da casa e dorme na sala com a filha, Maria Eduarda, de sete anos.

Com isso, Elisângela contou que pretende retornar à sua antiga residência, onde atualmente mora Raquel, irmã de Davi. Lá, local onde o jovem nasceu e cresceu, ela ocuparia o antigo quarto do filho, que conta apenas com um colchão e um guarda-roupa vazio. O brother deixou a casa para morar com a namorada, Mani Reggo.

Ao longo da entrevista, a mãe do participante do BBB 24 contou que ele sempre ajudou a família. "Davi foi vender balas nos ônibus, água no bairro da Lapa, para poder sustentar a nossa casa. Ele pagou um aluguel vendendo água, sustentou nossa família", declarou Elisângela, revelando que o filho passou a ser a principal fonte de renda da casa aos 15 anos.

Problemas de saúde e inimigos no BBB 24

Segundo Elisângela, Davi sofreu três infartos. Em um dos episódios, ocorrido no Exército, ela relatou que o jovem precisou rastejar pela casa para pedir ajuda através de um celular. Além disso, o brother também enfrentou alguns problemas de saúde durante o crescimento devido à péssima alimentação. Esse seria o grande motivo para ele querer cursar medicina.

Em outro momento da conversa com o Splash, a mãe do motorista de aplicativo abriu o coração e falou com sinceridade a respeito da perseguição que o filho tem sofrido dentro do BBB 24. No confinamento, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Rodriguinho chegaram a chamá-lo de agressivo e manipulador.

"Eu vi pessoas dizendo que queriam dar uma voadora, queriam quebrar a perna do Davi. São termos de agressão. Eu acho que, se o programa não protegesse, eles até executariam", declarou ela. Elisângela ainda explicou que Davi, fora do reality, decidirá se deve ou não entrar na justiça contra os colegas por essas declarações.