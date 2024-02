BBB 24: Rodriguinho vai desistir? Brother acorda abalado

Após dinâmica do 'Sincerão' e em pensar em desistir do BBB 24, Rodriguinho fala como está e admite estar bastante abalado

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, mexeu com muita gente, além de brigas entre os brothers, Rodriguinho sentiu vontade de desistir do BBB 24. O cantor chorou bastante e ameaçou deixar a casa.

Nesta terça-feira, 20, logo ao acordar, ele foi questionado se estaria melhor e se teria mudado de pensamento. Contudo, o Camarote se mostrou bastante abalado e comentou em seu Raio-x que não sabe por quanto tempo aguentará o confinamento.

"A dinâmica de ontem não foi legal. Não sei por quanto tempo mais aguento isso", disse o brother no confessionário.

No Quarto Gnomo, para Fernanda, que está no paredão, Rodriguinho declarou sobre ter mais clareza em seus pensamentos: "Tá igual".

A dinâmica do Sincerão abalou vários brothers além de Rodriguinho, muitos ficaram chorando e acabaram brigando por conta das cartas trituradas. A apresentadora Sonia Abrão chegou a criticar Boninho e a produção pela "brincadeira" envolvendo familiares.

"Tô impactada até agora com o que vi, ontem, nesse quadro do BBB! Eu jurava que seria só uma trollagem, de mau gosto, mas só uma trollagem com os brothers, que cópias das cartas enviadas pelas famílias estavam sendo trituradas, mas que, num final feliz, as originais seriam entregues a todos eles!", disse.

"Se já tava sofrido mesmo pensando assim, diante de tantas lágrimas e tristeza, imaginem quando veio o choque de saber que só quatro seriam poupados daquele momento cruel! Cruel pra quem tinha sua carta destruída, mas também para quem tinha que triturar! Ninguém queria passar por aquilo! Não se brinca com um dos sentimentos mais profundos do ser humano, que é o amor à família, nosso mundo maior, nosso universo!", opinou.

Sincerão desastabilizou a casa do BBB 24

Após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, os brothers ficaram com os ânimos aflorados e várias dicussões surgiram na casa. MC Bin Laden e Michel protagonizaram uma briga tensa. Leidy Elin tirou satisfações com Fernanda. Beatriz também foi tirar a limpo uma situação com a confeiteira.