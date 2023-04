BBB 23: Bruna Griphao admite que gritou indireta para sister: ''Fui eu''

Após gritar provocação para sister, Bruna Griphao admite que foi autora de indireta e tira nome de Amanda da situação

Após a formação do Paredão deste domingo, 02, as sisters do Quarto Deserto escutaram uma conversa do Quarto Fundo do Mar no Quarto do Líder. Não gostando do que ouviram de Sarah Aline, Bruna Griphao acabou jogando uma indireta para a psicóloga ao passar pela cozinha.

Por gritar a provocação e ter saído andando, a voz não foi identificada e alguns brothers acreditaram que Amanda teria falado as palavras: "Muito hipocrisia nessa casa". Antes de dormir, a atriz então esclareceu o ocorrido com as aliadas.

"Ele achou que fosse a Amandinha que tinha falado. Fiquei boladona. Mas passou já, foi momentâneo. Nem consigo sentir raiva da Sarah. Não dá", comentou Bruna Griphao sobre Ricardo Alface ter achado que a médica que havia jogado a provocação. "Bem nessa vibe, não dá", falou Larissa.

"Me incomoda porque no meu caso eu sempre tentei muito piorizar os meus afetos aqui dentro até o momento que eu vi que eu tava tomando fumo. Perdi você [Larissa] e ainda tentei priorizar. Fui Líder e eu poderia não ter perdido o Fredinho se eu tivesse feito diferente. Me incomoda me botar por causa do Fred", explica Bruna Griphao. Em seguida, Bruna diz o que respondeu para Ricardo: "Não foi a Amanda não, fui eu. Mas não foi pra você também não. Aí ele: 'ah tá'", explicou-se a atriz.

Após a formação do décimo segundo paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto já começaram a planejar os votos para as próximas berlindas do reality. Na madrugada de segunda-feira, 03, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa compartilharam suas estratégias no jogo.

Emparedada pela casa, a professora de Educação Física começou a conversa dizendo que tem uma lista de alvos. "Tô vendo muita gente paradinha, só sentadinha na janela, sabendo que não vai ser votado. Negócio é botar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo", falou ela.

Amanda, que também está no Paredão pelos votos da casa, concordou com a aliada e analisa o motivo para ser o foco de votos dos adversários. "Estão me julgando por não movimentar o jogo (...) Eu fiz jogadas aqui dentro, tem pessoas que não fizeram jogadas", declarou a médica.

Bruna Griphao confortou a amiga e em seguida falou de brothers que acredita que estão parados na casa. "Sarah, jogo mais confortável da casa. É amada por todos, idolatrada, ninguém vota nela, quando vota é um estardalhaço", disparou a atriz. "Segundo Fredão, terceiro Facinho", Amanda completou.

Bruna concordou e apontou o nome de Marvvila. Larissa, então, sugeriu que as amigas votem em Sarah Aline nas próximas vezes. As aliadas concordaram, mas Amanda sugeriu mais um confinado. "A Sarah tem o jogo confortável, o Facinho tem o jogo confortável. Porque o Facinho faz o meio de campo dos dois lados e ele não é primeira opção. Porque ele sabe que aquele quarto vai votar na gente, e a gente sabe que a gente acaba focando nas pessoas ali do quarto. Então ele bate no peito dizendo que não quer um jogo confortável, mas é o cara que mais tá no jogo confortável aqui", indicou Ricardo a médica.