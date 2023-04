BBB 23: Sisters fazem flagra e jogam provocação na casa: ''Muita hipocrisia''

Após ouvirem conversa no Quarto do Líder, sisters fazem provocação para brothers na cozinha

Após a formação do Paredão nesta domingo, 02, as sisters do VIP foram com a líder Aline Wirley ver algumas imagens no Espia BBB. Depois de ouvirem uma conversa de Sarah Aline, a cantora, Amanda e Bruna Griphao comentaram as palavras da psicóloga e se mostraram incomodadas com as afirmações dela.

No momento, elas flagram Sarah Aline falando sobre quando foi indicada pelo o então Líder Fred Desimpedidos para o Paredão e dizendo que isso a fez cogitar voto no próprio influenciador, em Larissa e Bruna.

A atriz não gostou e falou ter preguiça da conversa. "O que eu tenho a ver com a sua indicação pelo Fredinho?", questionou Bruna Griphao. O trio, então, debateu sobre o que observou da conversa no Quarto do Fundo do Mar. "É muito engraçado ela [Sarah Aline] dizer isso, que ela quebrou isso quando o Fred botou ela, sendo que ela foi a primeira a votar em você. Ela foi a primeira a votar na Mami", comentou a loira.

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao conversaram sobre o que escutaram e tentaram interpretar a fala de Sarah Aline. "Por que ela está me colocando no mesmo bolo que o Fred? Fui eu quem botei ela no Paredão?", perguntou a atriz. "Sarah é o meu primeiro voto. Ainda não aprendeu a jogar Big Brother. Que raiva!", disparou Bruna.

Ao deixarem o quarto, as sisters encontraram Sarah Aline e Ricardo na Cozinha da Xepa. Uma delas, ao passar no local disparou: "Muita hipocrisia nessa casa". Sarah Aline ao ouvir perguntou se Ricardo escutou a frase e o biomédico confirma. "Elas estavam na Central [do Líder]", disse o brother.

"Eu não acho que elas estavam ouvindo nossa conversa. Ou, se ouviram... A gente estava falando da Marvvila. Mas acho que esse 'é muita hipocrisia' foi por causa de você, que a Amanda falou. A Amanda que soltou agora", falou Sarah. O casal acreditou que Amanda que falou a frase e Ricardo disse que vai questionar a médica. "Vou perguntar: 'ô, tem alguma coisa comigo aí?'. Mas acho que foi brincadeira, não?", perguntou Ricardo.

Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila disputam o 12º paredão

Na noite deste domingo, 2, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do 12º paredão do BBB 23, da Globo, que é disputado por Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila. Uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 4. Saiba como foi a formação do paredão :

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. “Que responsabilidade, mas vamos lá. Hoje o meu voto é na Domitila. Ela foi na maior parte do jogo aqui um alvo declarado, trouxe ela para o jogo da discórdia e votei nela.muito porque eu achei o jogo dela duvidoso. Achei que ela fazia menos que ela falava. Recebemos a Lari e o Fred e eles trouxeram informações válidas dentro do jogo. Hoje o meu voto é na Domitila”, disse ela.

A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão.

Vale lembrar que, nesta semana, o público vai dar o Voto Reverso no paredão, no qual terá que votar para decidir quem quer que continue no jogo. O menos votado será eliminado na terça-feira.