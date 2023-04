BBB 23: Cezar Black e Ricardo voltam a trocar ofensas em bate-boca

Cezar Black chamou Alface de incoerente por 'jogo duplo' e biomédico Ricardo se defendeu com ofensas

Os brothers Ricardo e CezarBlack, que costumavam ser do mesmo grupo, continuam se desentendendo por voto. Isso porque Alface diz que vai votar no enfermeiro e depois retira o que disse em momentos diferentes.

Incomodado ao saber que Black tinha conversado com Amanda, Larissa, Aline e Bruna, Alface foi tirar satisfação na madrugada deste sábado, 1. As meninas o haviam alertado para tomar cuidado com ele, que ao decidir não votar mais em Black, podia estar tentando fazê-lo de "soldado".

Na área externa, os dois começam a discutir. "Você se perde no próprio jogo, irmão", afirma Cezar. Ele então afirma que Ricardo disse que votaria nele na noite passada e já mudou de ideia.

Ricardo diz: "No quarto eu te disse o que? Mesmo você saindo antes da Aline [na Prova do Líder] eu ia ver que você queria muito estar no jogo, que você fez estar no jogo". "Você não aguenta ouvir quando está errado, você se perde na própria incoerência", diz o enfermeiro.

Cezar continua citando a incoerência do Ricardo, que se revolta: "Que incoerente? Você é doido, mano?". Black questiona: "Você quer falar e não quer ouvir?". Ele responde: "Não vou ouvir, não. Não sou obrigado a ouvir. Não vou ouvir você, não".

Os dois continuam se xingando. "Vai lá lamber as gurias, você é um sem noção", continua Ricardo. O enfermeiro rebate: "Você é incoerente o tempo todo, você não gosta de ouvir".

"Você não sustenta o que fala, quer jogar dos dois lados. Escolha o seu lado. Joga em grupo e não sustenta", diz Black enquanto Ricardo vai para a academia.

