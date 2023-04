BBB 23: Larissa e Amanda explicam escolhas de imunidade relâmpago: ''Estratégica''

Emparedadas pela casa, Larissa e Amanda explicam escolha de imunidade relâmpago na formação do paredão

Após a formação do 12º Paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa se reunirem para comentarem o que aconteceu durante a votação, em que as a mais votadas da casa precisaram dar uma imunidade relâmpago cada uma para um brother.

A professora de Educação Física e a médica receberam o maior número de votos e imunizaram Ricardo Alface e Fred Nicácio respectivamente. Na conversa com as aliadas, Amanda reafirmou que Ricardo é uma de suas opções de voto, apesar de ter recebido a imunização das sisters.

Bruna e Aline comentaram que ele é uma opção de todas do Quarto Deserto, assim como os outros brothers do Quarto Fundo do Mar. "Hoje a imunização nele e no Fredão foi totalmente estratégica de nós duas", Larissa falou.

Em seguida, a professora de Educação Física disse que pretende conversar com o biomédico sobre sua escolha, mas as aliadas a aconselharam que não faça isso. "Eles não estão entendendo nada do nosso game", disparou Bruna Griphao. "Tanto que quando imuniza o Fredão, é só porque a gente não quer a torcida dele e da Domitila junto no Paredão", complementou a atriz.

Amanda comentou que sua escolha foi uma estratégia. "Eles sabem que são dois amigos, dois pódios. Óbvio que a gente não vai querer dois amigos [no Paredão]. Eles também pensam que eles não vão querer botar duas pessoas que estão juntas desde o começo, que sabe que une torcida", a professora de Educação física apostou.

++ Sisters fazem flagra e jogam provocação na casa: ''Muita hipocrisia''

Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila disputam o 12º paredão

Na noite deste domingo, 2, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do 12º paredão do BBB 23, da Globo, que é disputado por Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila. Uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 4. Saiba como foi a formação do paredão :

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. “Que responsabilidade, mas vamos lá. Hoje o meu voto é na Domitila. Ela foi na maior parte do jogo aqui um alvo declarado, trouxe ela para o jogo da discórdia e votei nela.muito porque eu achei o jogo dela duvidoso. Achei que ela fazia menos que ela falava. Recebemos a Lari e o Fred e eles trouxeram informações válidas dentro do jogo. Hoje o meu voto é na Domitila”, disse ela.

A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão.

Vale lembrar que, nesta semana, o público vai dar o Voto Reverso no paredão, no qual terá que votar para decidir quem quer que continue no jogo. O menos votado será eliminado na terça-feira.