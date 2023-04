BBB 23: Aline Wirley analisa sua indicação ao paredão: 'Medo de perder uma de vocês'

Líder da semana no BBB 23, Aline Wirley desabafa sobre a sua escolha para indicar ao paredão: 'Tenho vontade de colocá-la no paredão, sim'

Durante o Almoço do Anjo neste domingo, 2, a líder da semana, Aline Wirley, refletiu sobre a indicação que terá que fazer no paredão desta noite. Ela comentou sobre a sua preocupação em indicar Domitila Barros e acabar perdendo uma das aliadas na berlinda da semana.

"Pra mim, o que faz mais sentido, obviamente, é colocar a Domitila. Muito pela minha história com ela aqui dentro", disse ela, e comentou sobre a falta de proximidade das duas. "Não é nem que o santo não batia. Eu acho que ela é seletiva", contou.

Então, a artista contou que sempre questionou o jogo de Domitila. "Sempre fiquei muito em dúvida com o jogo dela, essa é minha opinião com o jogo da Domitila. Mas é o jogo dela, e eu analisei e julgava duvidoso", contou.

Por fim, Aline confessou o seu receio em indicar a rival. "Me dá vontade? Tenho vontade de colocá-la no Paredão, sim. Mas eu tenho muito medo de perder uma de vocês", afirmou.

SAIBA COMO SERÁ A DINÂMICA DA FORMAÇÃO DO PAREDÃO NO BBB 23

Neste domingo, 2, os participantes formam um paredão quádruplo. O dono do Poder Curinga descobre que está imune. A dupla de Anjos dá a imunidade para uma pessoa. O líder da semana indica uma pessoa. Na votação da casa, os participantes vão escolher duas pessoas para dar o voto e os dois mais votados serão emparedados.

Então, os participantes fazem uma dinâmica nova: o Resta Dois. Na dinâmica, os dois emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada um. Os dois que restarem estão no paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta. E as novidades não param por aí. Nesta semana, o público vai fazer o Voto Reverso e terá que votar para quem eles querem que continue no jogo.