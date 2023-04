BBB 23: Ricardo justifica voto em Amanda e sister critica: ''Não é ele que é o jogadorzão?''

Após formação do paredão no BBB 23, Ricardo explica voto em Amanda e a médica aponta contradição na justificativa do brother

Mais um paredão formado na casa do BBB 23 na noite de domingo, 02! As sisters Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila disputam a preferência do público no décimo segundo paredão do reality.

Após a formação, Ricardo foi até o Quarto Deserto para conversar com Amanda e justificar seu voto na médica.

"Fui para o Confessionário, sabia em quem eles iriam votar como primeira opção, não expus meu voto lá. Quando eu fui para o Confessionário, fui para votar no [Cezar] Black, sim. Quando ele me deu a segunda opção eu parei para pensar em quem eu votaria", iniciou ele.

"Não seria coerente em mim votar em você, porque eu falei que não votaria. Só que como eu imaginei que você já estaria no Paredão pela soma de votos lá, falei: 'Mano, eu não vou comprar briga com outra pessoa sendo que no Paredão anterior eu votei nela'. Só que meu primeiro voto não era em você", completou o biomédico.

"Facinho, a dinâmica ali forçou cada um pensar na hora e, principalmente, se defender. Então, eu estou meio assim, porque a questão ali era se defender", respondeu a sister.

No Quarto do Líder, momentos depois, Amanda comentou com Aline Wirley sobre a conversa com Ricardo mais cedo. "Lembra quando o Alface ficava criticando que todo mundo colocava ele no Jogo da Discórdia pra não se indispor com outras pessoas? O que ele falou hoje no quarto ali naquela hora: 'Votei em você porque eu não tinha porque me indispor com outra pessoa do outro lado, já que eu sabia que você era opção de voto", relembrou a sister.

A médica ainda afirmou que votou em Cezar Black para tentar se proteger da berlinda, mas disse que acredita que Ricardo não estava no mesmo risco.

Ela criticou novamente a justificativa do voto que recebeu de Ricardo. "Eu não acho errado ele votar em mim pra se proteger. Mas ele votou em mim, veio justificar, 'Eu votei em você pra não me indispor com outra pessoa'. Era o que ele criticava ali atrás", analisou.

"Ficou mais feio ainda, era muito melhor eu achar que ele estava votando em mim por medo dele ir pro Paredão, porque pra mim é justificável. Agora, ele vir falar pra mim que votou em mim com medo de se indispor, não é ele que é o jogadorzão?", disparou a sister emparedada.

BBB 23: Sister fazem flagra e jogam provocação na casa

Após a formação do Paredão no domingo, 02, as sisters do VIP foram com a líder Aline Wirley ver algumas imagens no Espia BBB. Depois de ouvirem uma conversa de Sarah Aline, a cantora, Amanda e Bruna Griphao comentaram as palavras da psicóloga e se mostraram incomodadas com as afirmações dela.

No momento, elas flagram Sarah Aline falando sobre quando foi indicada pelo então Líder Fred Desimpedidos para o Paredão e dizendo que isso a fez cogitar voto no próprio influenciador, em Larissa e Bruna

A atriz não gostou e falou ter preguiça da conversa. "O que eu tenho a ver com a sua indicação pelo Fredinho?", questionou Bruna Griphao. O trio, então, debateu sobre o que observou da conversa no Quarto do Fundo do Mar. "É muito engraçado ela [Sarah Aline] dizer isso, que ela quebrou isso quando o Fred botou ela, sendo que ela foi a primeira a votar em você. Ela foi a primeira a votar na Mami", comentou a loira.

