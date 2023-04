BBB 23: Sarah e Ricardo brigam e trocam farpas na casa: 'Não tô a fim'

Sarah e Ricardo perdem a paciência um com o outro e protagonizam briga na casa do BBB 23 por causa de estalecas

Na casa do BBB 23, da Globo, o clima ficou tenso entre Sarah Aline e Ricardo neste sábado, 1º. Os dois discutiram após ele ter sido colocado no Castigo do Monstro com Marvvila. Eles se estranharam por causa do número de estalecas e a parceria para um cobrir os custos do outro no mercado da Xepa.

Na discussão, Sarah contou que teria colocado Ricardo no Monstro caso tivesse ganhado o Anjo da semana e ele questionou o comentário dela. “Ainda bem que você não ganhou, então. Por você, não pela Marvvila, está tudo certo. Mas por você. Ainda bem que você não ganhou. Ainda fala que os outros resolvem as coisas na impulsão”, afirmou ele. E ela rebateu: “Não é por isso. É justamente porque eu tenho motivos. Agora o showzinho que você deu na sala por causa de 50 estalecas, e ainda falando que está jogando sozinho”.

Ricardo disse que entendeu a conta depois que a Marvvila explicou, mas Sarah não aceitou a justificativa dele. “Facinho, não vem, na moral”, disse ela, e continuou: “Foi a mesma dor que você teve com o Guimê. Na hora, você não reconstruiu sua fala. Então, não vem, não estou a fim. Você falou: 'eu vou cobrir a Lari, porque a Lari não tem nada'. Então assim, eu não tenho nada porque eu comprei o Poder Curinga. Se esse Poder Curinga fosse para te salvar, eu ia fazer alguma coisa para isso. Mas pra Larissa que perdeu as estalecas porque ela foi pro Monstro que você colocou... É por isso que segue jogo entra em contradição. Você fala uma coisa, você faz outrae você quer se reconstituir dentro de uma realidade que você criou na sua cabeça”, afirmou.

Ela ainda disse mais: “Ontem 9 pessoas falaram para você que sua ação chega antes da sua intenção. Só saiba disso: a partir do momento que você pontua que eu sou a sua maior aliada e você não quer me cobrir no Poder Curinga, que é o mínimo, não espere”.

Pouco depois, Ricardo pediu desculpas para Sarah. "Sarah, é o seguinte: estou te pedindo desculpas, sim. Errei com você. Você nunca me deixou sozinho nesse jogo, nunca em momento nenhum.Infelizmente, tomei aquela atitude errônea ali na frente de todo mundo, onde eu não tinha parado para pensar que você sempre esteve comigo. Eu errei, sim. Foi feio. A Lari [Larissa], do outro grupo, viu aquilo. Foi feio da minha parte. Eu não consegui raciocinar que você, querendo ou não, joga comigo", disse ele.

E completou: "Eu errei com você. Foi feio o que eu fiz. E eu reconheço isso quando ela fala: 'Você não está jogando em grupo, mas ela é sua aliada'. Eu percebi na hora. Não foi 'não estou nem aí pra você', Sarah, não foi isso. Foi pra não entrar em contradição, porque ele fala que quando você ajuda a comprar Poder Curinga é grupo e eu não queria passar esse papel de novo". Por fim, ela disse: "Agora eu entendi. Mas eu continuo chateada".