Preta Gil volta a usar sonda e revela: ''Obstrução intestinal''

Ainda hospitalizada, Preta Gil volta a colocar sonda para se alimentar e explica o que aconteceu

A cantora Preta Gil voltou a usar sonda para se alimentar. Nesta quinta-feira, 31, a famosa atualizou seu estado de saúde nos stories e explicou rapidamente o motivo de estar novamente com a sonda nasogástrica, após ter aparecido sem o item nos últimos dias.

Por fazer uma cirurgia no intestino, da retirada do tumor, a herdeira de Gilberto Gil está voltando aos poucos a comer e usando uma bolsa de colostomia. Nos últimos dias, a famosa retirou a sonda e estava tentando a introdução de alimentos sólidos em forma pastosa, contudo, ela acabou passando mal.

"Quando eu falo de habilitação é sobre isso, sobre o corpo, organismo se acostumar com o o novo, como a gente tem a bolsinha [colostomia], o trânsito foi todo desviado pra ela, então acontece que eu tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre, mas não é prisão de ventre, as fezes não foram pra bolsinha ficaram acumuladas e isso me deu enjoo, vomito e pra drenar melhor o estomago voltou a sonda nasogástrica", explicou resumidamente.

No domingo, 27, a artista havia tirado a sonda e celebrou mais uma evolução no processo de sua recuperação. A cirurgia aconteceu no último dia 16 e além da retirada de tumor, os médicos fizeram uma histerectomia total. Dias depois, ela comemorou após fazer exames e ver que está sem células do câncer.

Preta Gil encontra Simony

Preta Gil e Simony não seguraram as lágrimas em encontro no Hospital Sirio-Libanês, onde a cantora se recupera da remoção de um tumor, nesta terça-feira (29). Morando provisioriamente por três meses na capital paulista, a filha de Gilberto Gil compartilhou o registro nas redes sociais e escreveu:

"Como esperei por esse encontro, @simonycantora. Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio para nós."

No vídeo, foi possível perceber a emoção da dupla. Simony abraçou Preta e disse, chorando: "Eu tô muito feliz, eu te amo também, a gente nunca foi tão próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração."