Preta Gil se pronuncia pela primeira vez após cirurgia: "Um dia de cada vez"

Após cirurgia para a retirada de um tumor, Preta Gil aparece pela primeira vez e se pronuncia sobre seu estado de saúde

Neste domingo, 20, a cantora Preta Gil apareceu pela primeira vez após cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. A filha de Gilberto Gil realizou o procedimento na última quarta-feira, 16, e segue em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em seu Instagram, a artista compartilhou uma foto no hospital, ainda utilizando cateteres, tubos e sondas. Na legenda, Preta fez questão de atualizar seu estado de saúde aos seus fãs e deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico, incluindo a sua longa duração.

"Oi meu amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal", iniciou a cantora.

Em seguida, ela agradeceu sua equipe médica e deixou uma mensagem de esperança aos seguidores. "Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. @fredericoteixeirajr. Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!", finalizou Preta.

Nos comentários, vários seguidores vibraram com as notícias. Famosos como Maisa, Juliana Paes, Glória Groove e Ludmilla deixaram emojis carinhosos para a cantora. Já outros apostaram em poucas palavras para Preta Gil. "Já deu pretinha! Fique bem! Te amo", escreveu Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo. "Amor amor amor", disparou a atriz Carolina Dieckmann.

"Bonita demais mesmo nessa luta! Te amo meu amor!", disse a apresentadora e atriz Regina Casé."Já deu certo!!!", certificou a atriz Deborah Secco. A cantora Simony, que também está passando por um tratamento de câncer, deixou vários corações nos comentários e os internautas também lhe mandaram boas energias. "Força pra VOCÊ também", escreveram eles.

Confira a publicação: