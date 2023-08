Histerectomia total: entenda a cirurgia que os médicos precisaram fazer em Preta Gil

Histerectomia total: Preta Gil precisou passar por procedimento que não estava previsto; entenda

A cantora Preta Gil revelou neste domingo, 20, que precisou passar por uma histerectomia total abdominal. A revelação da cantora surpreendeu os seguidores que tentaram entender o que é esse tipo de procedimento.

Segundo informações do Hospital São Lucas, a histerectomia total é a cirurgia na qual ocorre a retirada do corpo do útero e do colo uterino. Aos 49 anos, a estrela precisou passar pelo procedimento após uma avaliação médica no momento da cirurgia para a retirada do tumor na região do intestino.

Processo bem invasivo, a histerectomia é adotada pelos médicos quando a permanência do útero pode causar intercorrências para a saúde da mulher. Quando é possível, os médicos realizam uma retirada apenas parcial do sistema reprodutor. Agora, foi necessário retirar todo o material.

A própria Preta Gil explicou o procedimento em uma publicação na qual tranquilizou os fãs. "Oi, meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal. Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. Frederico Teixeira Jr. Agora é um dia de cada vez! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!".

Nos comentários, vários seguidores vibraram com as notícias. Famosos como Maisa, Juliana Paes, Glória Groove e Ludmilla deixaram emojis carinhosos para a cantora. Já outros apostaram em poucas palavras para Preta Gil. "Já deu pretinha! Fique bem! Te amo", escreveu Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo. "Amor amor amor", disparou a atriz Carolina Dieckmann.

O CÂNCER DE PRETA GIL

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Após o diagnóstico, ela iniciou a luta contra a doença e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Nos últimos meses, a cantora parou no hospital por crises de ansiedade e vem desabafando sobre ter que lidar com seu psicológico. "É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista ao fazer uma viagem com amigos.