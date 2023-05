Após internação, Simony reaparece e mostra seu estado atual: ''Firme''

Com seu cabelo natural, Simony reaparece e fala como está após internação para tratar câncer

A cantora Simony (46) reapareceu na rede social após alguns dias de ter ficado internada no hospital e retornado para casa. Nesta quarta-feira, 10, a famosa decidiu compartilhar uma foto de sua intimidade para atualizar seu estado.

Fazendo tratamento novamente contra o câncer no intestino, após ter parado em dezembro, a artista surgiu com seus cabelos naturais e falou como está se sentindo.

"Passando pra dar um oi e dizer que estou firme. Essa foto era só dele", falou sobre a selfie que só havia enviado para o esposo, o cantor Felipe Rodriguez.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a força da ex-Balão Mágico e a elogiaram. "Consegue ficar linda em todas as versões", falaram sobre a beleza da cantora. "Linda", disseram outros.

Durante sua internação, Simony emocionou ao compartilhar um momento cantando no hospital. Na segunda-feira, 01, ela se internou para reiniciar o tratamento contra o câncer. "Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias", disse ela em sua rede social.

Simony revela que vai retomar tratamento contra câncer

Nesta quarta-feira, 26, a cantora Simony usou suas redes sociais para revelar para seus seguidores que vai retomar o tratamento contra o câncer de intestino grosso, que foi descoberto em agosto do ano passado. A artista compartilhou um vídeo de seu médico, Fernando Maluf, atualizando os internautas sobre a situação.

“Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando para mais essa luta. Gratidão Doutor Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez. Fé. Para cima”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na gravação, o médico explica o motivo de reiniciar o tratamento, que foi feito durante seis meses, com sessões de radioterapia e quimioterapia, e havia acabado em dezembro. “A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal”, disse Maluf. “Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia.. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, finalizou o oncologista.