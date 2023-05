Após dias internada, Simony celebra volta para casa: ''Tá tudo certo''

Tratando um câncer no intestino, cantora Simony recebe alta após dias internada no hospital

A cantora Simony () voltou para sua casa na noite desta quinta-feira, 05, após ficar alguns dias internada em hospital de São Paulo. A artista estava no local para iniciar uma nova fase do tratamento contra o câncer no intestino.

Depois de ficar uns dias hospitalizada, a famosa anunciou em sua rede social que voltará para seu lar. Ela celebrou sua alta e animou os fãs ao surgir com um semblante alto astral.

"Passando aqui pra avisar vocês que eu já to indo pra casa", disse Simony ao se gravar no local. "Graças a deus tá tudo certo, to saindo daqui agora, já vou pra casa", falou enquanto esperava um carro para ir embora.

Enquanto estava internada, a artista gravou alguns momentos no quarto e encantou os internautas ao gravar uma visita especial de um grupo que se apresenta para os pacientes.

Na segunda-feira, 01, Simony se internou para reiniciar o tratamento contra o câncer. "Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias", disse ela em sua rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony revela que vai retomar tratamento contra câncer

Nesta quarta-feira, 26, a cantora Simony usou suas redes sociais para revelar para seus seguidores que vai retomar o tratamento contra o câncer de intestino grosso, que foi descoberto em agosto do ano passado. A artista compartilhou um vídeo de seu médico, Fernando Maluf, atualizando os internautas sobre a situação.

“Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando para mais essa luta. Gratidão Doutor Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez. Fé. Para cima”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na gravação, o médico explica o motivo de reiniciar o tratamento, que foi feito durante seis meses, com sessões de radioterapia e quimioterapia, e havia acabado em dezembro. “A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal”, disse Maluf. “Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia.. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, finalizou o oncologista.