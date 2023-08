Hospitalizada, Preta Gil mostra evolução de seu estado: ''Vitória''

Usando bolsa de colostomia, Preta Gil mostra evolução de seu estado e revela nova fase de adaptação

A cantora Preta Gil segue internada em São Paulo. Neste domingo, 27, a artista se gravou deitada em seu quarto no hospital e mostrou que teve mais uma evolução em seu estado de saúde. Usando bolsa de colostomia após a cirurgia de retirada do tumor no intestino, ela contou como está a adaptação.

Sem a sonda, agora a artista começou a se alimentar com comida pastosa. A filha de Gilberto Gil então comentou como está sendo essa nova fase. Ela falou que está vendo como seu corpo está respondendo e que é preciso aprender testando aos poucos.

"Hoje foi um dia, de mais uma adaptação, da alimentação, voltei a comer, comida sólida pra pastosa e é um processo, porque tenho que comer muito pouquinho, pra digerir a bolsa ficar bem, tudo um processo, então hoje foi mais um dia de aprendizado, de luta, mas de vitória", mostrou-se otimista.

Na terça-feira, 22, após passar por exames depois da cirurgia de retirada de tumor, Preta Gil contou que está em processo da cura, mas comemorou a operação bem sucedida. "Isso significa que o meu corpo está livre, mas a cura é um processo, envolve recuperação. Eu vou ficar com essa bolsinha de colostomia mais três meses. E vou continuar me cuidando, de hábitos saudáveis", disse emocionada.

A cirurgia aconteceu no último dia 16 e além da retirada de tumor, os médicos fizeram uma histerectomia total. "Oi meu amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal", falou ela na ocasião.

O CÂNCER DE PRETA GIL

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Depois do diagnóstico da doença, ela iniciou a luta contra e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Nos últimos meses, a cantora parou no hospital também por conta das crises de ansiedade e vem desabafando sobre ter que lidar com sua saúde mental. "É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista ao fazer uma viagem com amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)