Em novo desabafo, Preta Gil atualiza seu estado: 'Vai passar'

Fazendo tratamento com remédios e terapia, Preta Gil atualiza seu estado de saúde mental

A cantora Preta Gil fez um novo desabafo sobre sua saúde mental nesta sexta-feira, 28, em seus stories. Tratando um câncer no intestino, a famosa tem realizado também um tratamento para seu psicológico após o fim de seu casamento envolvendo uma grave traição do ex-marido.

Viajando com seu grande amigo, Gominho, que até deixou o emprego para cuidar dela há uns meses, a filha de Gilberto Gil compartilhou uma foto usando uma camiseta com a frase, "Tô calma, mas tô nervosa", e refletiu sobre seu estado atual.

"É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista que até parou no hospital recentemente por uma forte crise de ansiedade.

Com tanto apoio, Preta Gil revelou que está conseguindo resultados positivos. "Estou sim melhorando com ajuda dos remédios, terapia e meu amor-próprio! Mas essa camisa que tenho há tempos me define! Um dia de cada vez! Tô calma, mas tô nervosa! Vai passar", declarou ela.

Nos últimos dias, Preta Gil expôs comentários maldosos que recebeu após ser hospitalizada por uma forte crise de ansiedade. "Por opiniões iguais a dessa senhora o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo umas as outras! Boa noite, voltando pro meu mundo off-line até ter vontade e saúde mental pra voltar a trocar amor com vocês por aqui!", declarou ela.

Em abril, saiu a notícia de que o casamento dela teria chegado ao fim depois de Rodrigo Godoy ter sido visto traindo a ex-mulher com uma pessoa próxima deles. A artista estava com o personal trainer desde 2015, quando subiu ao altar em uma cerimônia tradicional na igreja.

Preta Gil fala sobre crise de ansiedade após ser hospitalizada: "Muito desagradável"

A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer de intestino, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para tranquilizar seus seguidores após precisar ser hospitalizada com uma crise de ansiedade.

Nos Stories do Instagram, a artista confirmou que teve uma crise de ansiedade severa, assim como foi informado pelo jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT, e explicou que após ser medicada por seu psiquiatra recebeu alta.

"Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável", explicou ela no começo do texto.

Em seguida, Preta deu mais detalhes sobre o ocorrido e falou que já está muito melhor. Além disso, a filha de Gilberto Gil contou que viajou para comemorar o aniversário de uma grande amiga. "Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", finalizou.