Preta Gil dá alfinetada no ex-marido após traição: ''Não tive nem o básico''

Tratando câncer, cantora Preta Gil volta às redes sociais, agradece carinho dos fãs e posta alfinetada para o ex-marido após traição

Preta Gil usou as redes sociais, mais uma vez, para agradecer o carinho dos fãs. A cantora de 48 anos de idade postou um texto na madrugada desta quarta-feira,26, para comentar sobre o apoio que tem recebido desde o diagnóstico de câncer e o fim do casamento.

Curtindo viagem para o Maranhão em comemoração ao aniversário da irmã, Marina Morena, após um tempo afastada das redes sociais, artista postou: "Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor. Tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins [no Maranhão], as crises de ansiedade não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui", começou ela nos stories de seu Instagram.

"Alguns momentos de felicidade, a natureza, a beleza desse lugar, as pessoas incríveis que conheci acalmaram meu coração. Obrigada pela preocupação e por tanto carinho!!! Um dia de cada vez!!!", disse ainda.

Na sequência, Preta Gil compartilhou uma imagem com o texto: "Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico".

Alfinetando o ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, de quem se separou após descobrir traição, a famosa ainda mandou uma indireta. "Não tive nem o básico, que dirá o resto!!!", disse a cantora. Os dois se separaram depois de vir à tona o affair que Godoy teve com Ingrid Lima, que foi stylist de Preta. A artista já estava em tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado no início do ano. Recentemente, Preta chegou a ser hospitalizada por conta de uma crise de ansiedade muito forte.

Confira:

Preta Gil posa ao natural e não esconde catéter do tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil apareceu curtindo momentos de descanso em um hotel. Se recuperando de momentos difíceis, a estrela apareceu ao natural enquanto tomava sol e encantou os seguidores.

A bela surgiu com um biquíni roxo e impressionou com sua beleza. Ela está no Maranhão hospedada ao lado da família - é que os Gil viajaram para comemorar o aniversário de Marina Morena, outra das filhas de Gilberto Gil.

Na foto, é possível ver o curativo onde está o cateter pelo qual a cantora recebe medicação durante o tratamento contra o câncer. Desde o ano passado, ela luta contra um tumor no intestino e tem passado por dias difíceis.