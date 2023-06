"Esses vermes vão pagar", diz melhor amigo de Preta Gil em desabafo corajoso

Melhor amigo de Preta Gil, o cantor Gominho publicou um desabafo corajoso; leia

Amigo íntimo de Preta Gil, o cantor e apresentador Gominho soltou o verbo em um texto corajoso publicado em seu perfil nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 30. Sem citar nomes, ele deixou uma mensagem dolorosa.

No post, o cantor mandou uma indireta para Rodrigo Godoy e sua nova namorada. "Esses dois vermes vão pagar na terra em vida! Não existe outra vida pra gente como eles pagarem a nojeira!", disparou ele com visível decepção.

Após o desabafo de Gominho, muitos fãs deixaram mensagens de carinho para Preta Gil."Dói muito a gente se decepcionar com o ser humano. O que fizeram com ela foi podre", comentou um. "Eu que tenho dito ultimamente podemos esperar qualquer coisa do ser humano e ainda assim tô incrédula", disse outro. "Que coisa mais triste ler isso. Força para a Preta", disse outro.

Gominho apoia Preta durante o tratamento

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele teria largado tudo para dar apoio à cantora logo quando ela ficou doente. Agora, além da luta contra o câncer e uma septicemia, ela está abalada emocionalmente com o desfecho do casamento. Em uma publicação feita em março, a cantora chegou a exaltar a importância que Gominho tem em sua vida.

"Você que é um pouco de tudo na minha vida, né? Meu filho, meu irmão, meu colo! Um grande amigo que me apaixonei a primeira vista, com um coração acolhedor, plenamente do bem, que me mata de rir e que segura as minhas barras também", comentou.

Preta Gil apaga post sobre traição

No início da tarde de quinta-feira, 29, a cantora Preta Gil usou suas redes sociais para informar seus seguidores que resolver apagar o desabafo que havia feito durante a madrugada após o ex-marido, Rodrigo Godoy, 'implorar'.

"Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso, eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores", disse.