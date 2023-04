Gominho larga tudo para cuidar de Preta Gil após doença e crise no casamento: "Meu irmão"

Melhor amigo de Preta Gil, Gominho largou o trabalho temporariamente para dar apoio à cantora no momento difícil

Após o término de casamento devido a uma suposta traição por parte do marido, Rodrigo Godoy, Preta Gil teria recebido o apoio do melhor amigo, o influenciador e apresentador Gominho.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele teria largado tudo para dar apoio à cantora logo quando ela ficou doente. Agora, além da luta contra o câncer e uma septicemia, ela está abalada emocionalmente com o desfecho do casamento.

Em uma publicação feita em março, a cantora chegou a exaltar a importância que Gominho tem em sua vida.

"Você que é um pouco de tudo na minha vida, né? Meu filho, meu irmão, meu colo! Um grande amigo que me apaixonei a primeira vista, com um coração acolhedor, plenamente do bem, que me mata de rir e que segura as minhas barras também", comentou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Fim do casamento de Preta Gil

A gota d'água para o fim da relação teria sido a traição por parte de Rodrigo, que estaria saindo com a ex-stylist da cantora. A filha de Gilberto Gil teria colocado um rastreador para confirmar a infidelidade dele.

Além disso, segundo Fábia Oliveira, o fato do filho de Preta, Francisco Gil, não se entender com o padrasto era um dos pontos de desgaste. O fato de ela ter passado o controle de seus bens para a madrasta, Flora Gil, enquanto estava internada, ao invés de para o marido, também teria mexido com o ego dele. Ele também teria sido visto em festas enquanto Preta estava em tratamento do câncer