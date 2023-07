Preta Gil reaparece arrasadora e dá show de beleza: 'Que linda'

Após anunciar afastamento da rede social, Preta Gil reaparece deslumbrante em novas fotos

A cantora Preta Gil surpreendeu os seguidores neste domingo, 23, ao compartilhar uma série de fotos arrasadoras. Após prometer afastamento das redes sociais para sua saúde mental e cura do câncer, a famosa encantou ao reaparecer com os cliques deslumbrantes.

Toda produzida e fazendo carão, a filha de Gilberto Gil deu um show de beleza ao aparecer vestindo um look branco. A peça com decote e transparência deixou a artista poderosa. A produção foi feita para ela celebrar a festa de sua amiga, Mari Morena.

"The first party #MM40 @marinamorena83@riccardotisci17! Como eu te amo irmã, você é a maior prova viva de como se tornar uma vitoriosa com perseverança, caráter, muito carisma, Axé e amor! Você é uma inspiração pra mim, obrigada por insistir em eu estar aqui com você, que momento especial e mágico", escreveu a famosa.

Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios. "Aff que linda", disse a amiga e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Maravilhosa", enalteceram. "Minha diva", falaram outros.

Nos últimos dias, Preta Gil expôs comentários maldosos que recebeu após ser hospitalizada por uma forte crise de ansiedade. "Por opiniões iguais a dessa senhora o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo umas as outras! Boa noite, voltando pro meu mundo off-line até ter vontade e saúde mental pra voltar a trocar amor com vocês por aqui!", declarou ela.

Em abril, saiu a notícia de que o casamento dela teria chegado ao fim depois de Rodrigo Godoy ter sido visto traindo a ex-mulher com uma pessoa próxima deles. A artista estava com o personal trainer desde 2015, quando subiu ao altar em uma cerimônia tradicional na igreja.

Preta Gil fala sobre crise de ansiedade após ser hospitalizada: "Muito desagradável"

A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer de intestino, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para tranquilizar seus seguidores após precisar ser hospitalizada com uma crise de ansiedade.

Nos Stories do Instagram, a artista confirmou que teve uma crise de ansiedade severa, assim como foi informado pelo jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT, e explicou que após ser medicada por seu psiquiatra recebeu alta.

"Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável", explicou ela no começo do texto.

Em seguida, Preta deu mais detalhes sobre o ocorrido e falou que já está muito melhor. Além disso, a filha de Gilberto Gil contou que viajou para comemorar o aniversário de uma grande amiga. "Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", finalizou.