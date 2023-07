Em tratamento contra o câncer, Preta Gil é hospitalizada após crise de estresse

A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer de intestino, precisou ser internada após crise de estresse

Preta Gil precisou ser hospitalizada nesta última quinta-feira, 20. A cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino, teve uma crise de estresse e após ser atendida pelos médicos, recebeu alta e voltou para a casa.

A informação foi dada pelo jornalista Leo Dias durante o programa Fofocalizando, do SBT, desta sexta-feira, 21. Segundo o colunista, a artista deu entrada na clínica São Vicente da Gávea, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Após se sentir melhor, Preta deixou a unidade e viajo para São Luís, no Maranhão, para celebrar o aniversário da amiga, Marina Morena.

+ Além de Carolina Dieckmann: Saiba quais famosos foram visitar Preta Gil durante tratamento contra câncer

No último dia 12, a cantora comunicou que iria se afastar das redes sociais nos Stories do Instagram, ela contou que sentiu uma piora em seu quadro emocional, por isso tomou essa decisão. "Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente", começou.

"Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão forte que eu adoeci. Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está me atrapalhando meu processo de cura do câncer", desabafou.

A CARAS Digital entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, mas não não obteve resposta até a publicação da matéria.

Confira: