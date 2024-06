Médico de Jojo Todynho revela como ter sucesso no processo de emagrecimento

Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista João Marcello Branco destaca que a cirurgia bariátrica é apenas uma parte deste longo processo

O processo de emagrecimento de Jojo Todynho (27) tem surpreendido muita gente. Desde que foi submetida a uma cirurgia bariátrica, em agosto de 2023, a cantora compartilha sua rotina saudável de dieta e treinos nas redes sociais. Em abril deste ano, ela revelou que já tinha eliminado 50kg e que sua meta é chegar aos 80 ou 85kg. A CARAS Brasil conversou com o endocrinologista João Marcello Branco, que fez a assistência de todo o processo pré (iniciado em 2022) e pós- bariátrica de Jojo.

O especialista destaca que a cirurgia bariátrica é apenas uma parte do processo, que exige do paciente uma postura ativa e um forte desejo de mudança. "A primeira coisa que eu abordo quando uma pessoa quer fazer a cirurgia bariátrica é se a pessoa está centrada e imbuída em mudar a sua vida", explica.

"Tem que estar conquistando um projeto futuro que vai ser um divisor de águas na vida dela. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que a gente lida com a obesidade como a doença mais crônica, mais degradante para a pessoa. É uma doença que menos aparece como efeito colateral. Às vezes, você não sente nada. Às vezes, está com diabetes e não sente nada. O paciente não pode se acomodar e tem que ter uma postura ativa, tem que ir atrás e querer mudar. Tudo, nesse momento, depende dele", emenda Branco.

Em entrevista ao podcast de saúde DocShow, Jojo falou sobre seu processo de mudança e relembrou participação no Dança dos Famosos, em 2021. Na época, a artista pesava 160kg e enfrentava diversos desafios físicos e emocionais. "No ano em que atingi o meu maior peso, 160 quilos, participei do Dança dos Famosos. Participar do dança me deu inúmeros gatilhos, pois o meu professor teve que adaptar muitas coreografias para que eu não me sentisse cansada. Ali eu percebi que precisava mudar", desabafou.

A artista também falou sobre as dificuldades que enfrentava na época, incluindo seu processo de separação: "Naquele ano da dança, passei por muitas questões, como o meu processo de separação, mas foi ali que eu comecei a mudar. Comecei indo aos poucos para a academia e fui mudando a minha rotina".

João Marcello Branco - Diretor-Técnico da Clínica Health Esthetic, Instituto de Metabologia e performance Humana; Graduado em Medicina pela Universidade Unigranrio; Pós-graduação e especialização em Medicina Ortomolecular e em Medicina Desportiva pela Universidade Veiga de Almeida e em Endocrinologia pela Faculdade de Ciências Médicas (IPEMED); Aprovado pela Associação Médica Brasileira de Oxidologia (AMBO) na prática ortomolecular; Especializado em modulação hormonal e atualização em ciências do esporte e Visão Ortomolecular. CRM: 5275572-9.