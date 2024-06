Jojo Todynho surge em fotos de ‘frente e verso’ após perder mais de 50 kg

Jojo Todynho capricha nas poses com look justo na frente da academia ao ver os paparazzi de plantão e ostenta sua beleza impecável

A cantora Jojo Todynho ostentou sua boa forma nesta terça-feira, 4, ao ser flagrada saindo da academia no Rio de Janeiro. Depois do seu treino do dia, ela exibiu toda a sua simpatia ao posar para o paparazzi de plantão no local.

Na porta da academia, a musa posou de frente, de costas e de lado para mostrar suas novas curvas. Isso porque ela já emagreceu mais de 50 quilos após passar pela cirurgia bariátrica.

Na ocasião, ela surgiu com um conjunto de calça e top justos ao corpo e destacou sua beleza, com direito a sorrisão no rosto.

Jojo Todynho - Foto: Dilson Silva / AgNews

Jojo Todynho mostra reta final de obra em sua mansão

Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores na quarta-feira, 22, como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que pretende adotar, deu mais detalhes sobre as mudanças feitas na propriedade.

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

A estudante de direito ainda se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. Mesmo nervosa, ela contou com a ajuda dos pedreiros para lidar com o animal. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu.