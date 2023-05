Além de Carolina Dieckmann: Saiba quais famosos foram visitar Preta Gil durante tratamento contra câncer

Preta Gil já recebeu visitas de alguns famosos desde que descobriu câncer no intestino em janeiro deste ano

Preta Gil (48) descobriu um câncer no intestino em janeiro deste ano e, desde então, está em fase de tratamento contra a doença. Na última quarta-feira, 17, a cantora foi surpreeendida com uma visita especial de sua amiga de longa data, Carolina Dieckmann (44). Essa, porém, não foi a primeira vez que Preta Gil recebeu famosos desde o início do tratamento. Saiba quem também foi visitá-la.

Ainda neste mês, Preta Gil recebeu a visita de sua irmã, Bela Gil (35). Com a casa cheia, quem também marcou presença no encontro de família foram Francisco Gil (28), Malu Barbosa, Emilie Rey, Sol de Maria e Nino Gil. "Das coisas que eu mais amo na vida: casa cheia de gente que eu amo!!! Feliz de poder estar mais pertinho de você irmã Preta Gil", compartilhou a apresentadora nas redes sociais.

Além da irmã, Preta Gil também recebeu uma visita musical em abril deste ano. Para acompanhá-la na profissão e na amizade, a cantora Ana Carolina (48) foi visitar a amiga durante o tratamento contra o câncer . Com direito a serenatas e violão ao vivo, outros artistas e amigos participaram do encontro íntimo no lar da cantora. Preta Gil compartilhou momentos da visita em seu Instagram, além de um trecho da amiga cantando uma canção. "Ela veio cantar para mim. Te amo infinito, Ana Carolina", declarou em um dos vídeos compartilhados.

