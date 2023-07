Preta Gil humilha ex-marido durante show de Ludmilla: ‘Não perdoa’

Traída durante tratamento de câncer, Preta Gil aproveita show para detonar ex-marido, Rodrigo Godoy

Na noite deste último sábado, 8, a cantora Preta Gil aproveitou sua participação no show da cantora Ludmilla para dar aquela boa alfinetada em seu ex-marido, Rodrigo Godoy. Durante o Numanice, a famosa não poupou nem um pouco o desafeto pelo antigo affair, mais uma vez.

Enquanto dava uma pausa entre uma música e outra, a cantora fez um comentário bem direto sobre a situação que está passando. Para quem não sabe, Rodrigo traiu Preta e começou a ter um relacionamento com a stylist Ingrid Lima, que tinha sido contratada como estilista da cantora e frequentava sua casa.

“Traição a gente não perdoa”, disparou a cantora, sem piedade. Tudo fica pior quando se lembra que Preta estava em tratamento contra o câncer quando o caso começou e se estendeu por alguns meses. A artista voltou recentemente para os palcos, ainda lutando contra a doença aos poucos. Preta Gil e Rodrigo Godoy viveram um relacionamento que durou dos anos de 2015 até 2023, quando descobriu a traição do ex-marido com a stylist.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil agradece homenagem de Thiaguinho em show

A cantora Preta Gilusou as redes sociais para fazer um agradecimento especial ao amigo Thiaguinho após ser homenageada em show do artista em Niterói, no Rio de Janeiro, no último domingo, 02 de julho! Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil postou um vídeo reunindo alguns momentos da apresentação, quando recebeu o carinho do amigo e dos fãs presentes ao subir no palco. Tratando um câncer no intestino, a famosa cantou ao lado de Thiaguinho e foi ovacionada pela plateia. "VOCÊS ME CURAM!!! Meu irmão @thbarbosa, como eu te amo! OBRIGADA por essa onda de amor na @tardezinha! Em êxtase com tudo que vivi e senti ontem!", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!