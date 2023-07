Preta Gil agradece homenagem de Thiaguinho em show: ''Em êxtase com tudo que vivi''

Tratando câncer, cantora Preta Gil participa de show de Thiaguinho em Niterói e faz agradecimento ao amigo e público pelo apoio

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial ao amigo Thiaguinho após ser homenageada em show do artista em Niterói, no Rio de Janeiro, no último domingo, 02 de julho!

Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil postou um vídeo reunindo alguns momentos da apresentação, quando recebeu o carinho do amigo e dos fãs presentes ao subir no palco. Tratando um câncer no intestino, a famosa cantou ao lado de Thiaguinho e foi ovacionada pela plateia.

"VOCÊS ME CURAM!!! Meu irmão @thbarbosa, como eu te amo! OBRIGADA por essa onda de amor na @tardezinha! Em êxtase com tudo que vivi e senti ontem!", disse ela na legenda da postagem.

Em seguida, Preta ainda citou a música A Amizade é Tudo, do grupo Jeito Moleque: “'É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar

Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão, a amizade é tudo'”.

Em meio a polêmicas de traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, Preta ainda postou uma reflexão sobre responsabilidade afetiva nos stories ao compartilhar um post que dizia: "Chamar ela de doida agora é fácil. Difícil é assumir que você fez um estrago emocional em quem só queria responsabilidade afetiva". E escreveu: "O algoritmo está me entregando praticamente tudo que sinto e penso!".

Confira o post de Preta Gil:

