Carolina Dieckmann se declara para a amiga Preta Gil após visita: ''Te vejo todo dia aqui dentro''

Tratando câncer, cantora Preta Gil se emociona em visita da amiga, Carolina Dieckmann, que presta apoio à cantora durante batalha

A atriz Carolina Dieckmann (44) fez uma surpresa para a amiga Preta Gil (48), que está em tratamento contra um câncer de intestino, na última quarta-feira, 17!

Nas redes sociais, a loira publicou fotos da visita que fez para a cantora. Ela viajou para São Paulo para encontrar a filha de Gilberto Gil (80) com Sandra Gadêlha e se emocionou com o momento especial.

No Instagram, a intérprete de Lumiar na novela das sete Vai na Fé, da TV Globo, compartilhou registros coladinha com Preta e se derreteu pela amiga de longa data.

"Às vezes eu venho te ver por fora, mas te vejo todo dia aqui dentro. Preta Gil, obrigada", disse agradecendo também alguns amigos. "Sempre me emociono com a atmosfera de amor", escreveu ainda Dieckmann na legenda da publicação.

Confira Carolina Dieckmann com a amiga Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Preta Gil anuncia mudança de cidade durante luta contra câncer

A cantora Preta Gil gravou um novo vídeo para atualizar os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. De tempos em tempos, ela apareceu nas redes sociais para contar como está sendo a sua luta contra o tumor. Desta vez, a artista contou que mudou de cidade.

Ela deixou o Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo há poucas semanas para continuar seu tratamento. Recentemente, ela contou que iria iniciar uma nova etapa com sessões de radioterapia e quimioterapia oral. Além disso, ela deverá por uma cirurgia.

"Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que a minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas. Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, meu filho está fazendo show também Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor, de filhos outros filhos", disse ela.