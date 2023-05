Preta Gil se emociona ao receber visita surpresa de Carolina Dieckmann: "Estava me esperando"

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil mostrou a surpresa especial que recebeu da atriz Carolina Dieckmann

Preta Gil (48) não conteve a emoção ao receber uma visita surpresa de uma amiga muito especial. Nesta quarta-feira, 17, Carolina Dieckmann (44) viajou para São Paulo para encontrar a cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a artista aparece saindo do quarto, usando um roupão branco. Assim que vê a atriz, Preta fica surpresa e vai abraçá-la, caindo no choro.

"Acordei e ela estava na sala me esperando, Carol veio me ver de surpresa!!!! Te amo infinito, tava morrendo de saudade dela", declarou a cantora na legenda da gravação.

Depois, nos Stories do Instagram, Preta falou sobre a visita surpresa. "Hoje meu dia está sendo muito especial. Eu acordei, fui fazer fisioterapia e a Malu entrou no quarto e falou: 'tem uma surpresa pra você na sala'. Eu achei que era um bolo, um doce... mas olha meu pão delícia", disse ela, mostrando Dieckmann.

Em seguida, a cantora abraçou e beijou a amigo e confessou que ficou muito emocionada ao vê-la. "Ai, gente, eu não aguentei, chorei muito. Ela veio almoçar comigo e vai voltar porque ela tem gravação hoje a noite", completou a famosa, se referindo as gravações da novela Vai na Fé, que Dieckmann interpreta a personagem Lumiar.

Confira o vídeo da surpresa de Carolina Dieckmann para Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Mudança de cidade

A cantora Preta Gil gravou um novo vídeo para atualizar os fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. De tempos em tempos, ela apareceu nas redes sociais para contar como está sendo a sua luta contra o tumor. Desta vez, a artista contou que mudou de cidade.

Ela deixou o Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo há poucas semanas para continuar seu tratamento. Recentemente, ela contou que iria iniciar uma nova etapa com sessões de radioterapia e quimioterapia oral. Além disso, ela deverá passar por uma cirurgia.

"Amores, não apareço aqui já há um tempo. Acho que vocês perceberam que minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta, eu vim para São Paulo. Estou morando aqui já tem duas semanas [...]. É um processo muito doloroso muito difícil, mas que fortalece muito a gente. Tenho certeza de que todas nós vamos sair dessa jornada fortalecidas, transformadas", afirmou.

