Preta Gil anuncia afastamento das redes após ficar muito doente: 'Emocionalmente'

Lutando contra um câncer, Preta Gil anuncia afastamento e explica motivo de decisão drástica

A cantora Preta Gil anunciou nesta quarta-feira, 12, que se afastará das redes sociais por um tempo para se curar. A filha de Gilberto Gil, que está tratando um câncer no intestino, escreveu em seus stories que sentiu uma piora em seu quadro emocional.

Após se separar de seu ex-marido, que lhe traiu com uma funcionária de sua casa, a artista fez alguns desabafos com os internautas e serviu de força para muita gente que passou por situação semelhante. Contudo, Preta revelou que não está se sentindo cem por cento.

"Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão forte que eu adoeci", desabafou ela.

Em seguida, a cantora revelou o que fará para tentar melhorar. "Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está me atrapalhando meu processo de cura do câncer", comentou.

A famosa reconheceu o apoio que tem recebido de amigos próximos como Gominho, que deixou seu trabalho para morar com ela, e Carolina Dieckmann que não passou o Dia dos Namorados com o marido para curtir uma festinha com Preta.

"Tenho amigos fiéis que não me abandonaram, uma família que é meu alicerce, fãs lindos que me enchem de amor, a melhor equipe médica e mais um monte de gente que me ama e me apoia. Me sinto grata demais por isso", escreveu

Por fim, a musa inspiradora de muitos terminou dizendo que vencerá. "Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças! Obrigada pelo carinho e pelo amor, até breve!", declarou.

Em abril, saiu a notícia de que o casamento da famosa teria chegado ao fim depois de Rodrigo Godoy ter sido visto traindo a ex-mulher com uma pessoa próxima deles. A artista estava com o personal trainer desde 2015, quando subiu ao altar em uma cerimônia tradicional na igreja.

Veja o desabafo de Preta Gil:

A cantora Preta Gil participou do Mais Você na terça-feira, 06, antes de fazer a última sessão de radioterapia contra o câncer no intestino. Além de relembrar o diagnóstico, quando teve sangue escorrido por suas pernas, a artista abriu o jogo para Ana Maria Braga dando detalhes sobre o fim de seu casamento com o personal trainer, Rodrigo Godoy.

A filha de Gilberto Gil comentou que não imaginava que casaria para se separar e que foi uma grande decepção. "Quando a gente casa na igreja, o padre fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, não imagina que num momento tão difícil você vai se sentir desamparada, sua expectativa de cuidado, não vai ser atendida, então quando você se vê numa situação de vulnerabilidade, de tristeza de sofrimento tão grande... Eu discuti muito isso com os médicos, terapeutas, analistas: será que é o momento, a hora certa de separação?", falou sobre o receio de tomar a decisão em meio ao tratamento difícil. Na época, surgiram boatos de uma suposta traição de Rodrigo Godoy. Leia mais aqui.