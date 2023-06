Ex-marido de Preta Gil é flagrado com pivô da separação

Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, é visto com Ingrid Lima, apontada como sua amante e que era estilista da cantora

Na quinta-feira, 29, após a cantora Preta Gil fazer um desabafo nas redes sociais e apagá-lo a pedido do ex-marido, Rodrigo Godoy, ele foi visto com Ingrid Lima, apontada como o pivô da separação do ex-casal.

O flagra é exclusivo do perfil Segue a Cami no Instagram. Na imagem, Rodrigo e Ingrid, que era estilista da filha de Gilberto Gil, aparecem curtindo uma festa junina no Rio de Janeiro juntos.

Durante a madrugada de quinta-feira, 29, Preta fez um post sobre a traição. "Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez".

Preta Gil ainda falou que foi avisada, mas não acreditou na época. "E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é se tivesse seguido minha intuição eles não teriam me ferido tanto!"

Confira o flagra de Rodrigo Godoy com a amante:

Reprodução: Segue a Cami

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Preta Gil apaga post sobre traição

No início da tarde de quinta-feira, 29, a cantora Preta Gil usou suas redes sociais para informar seus seguidores que resolver apagar o desabafo que havia feito durante a madrugada após o ex-marido, Rodrigo Godoy, 'implorar'.

"Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso, eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores", disse.