Conheça Ingrid Lima, apontada como motivo da separação de Preta Gil

Stylist Ingrid Lima teria ficado com Rodrigo Godoy, ex da cantora Preta Gil, de quem se separou recentemente

Parece que a crise no casamento da cantora Preta Gil e do personal trainer Rodrigo Godoy ainda não acabou. Acusado de trair a artista com sua stylist, sendo até visto junto dela, saiba quem é Ingrid Lima, apontada como pivô do fim do relacionamento.

Ingrid Lima nasceu na cidade do Rio de Janeiro e é formada em Produção de Moda. Há cinco anos trabalha no ramo de figurinista, sendo três deles ao lado de Preta Gil, sendo sua personal stylist. Aliás, já foi muito amiga do ex-casal, passando alguns dias hospedada na casa da cantora e do personal trainer durante a pandemia da Covid-19.

Porém, quando a suposta traição do educador físico foi exposta e seu nome veio à tona, Ingrid decidiu trancar seu perfil nas redes sociais. A stylist ainda bloqueou a seção de comentários de suas postagens, para que nenhum internauta fale sobre o assunto em seu perfil. Recentemente, Preta desabafou sobre a traição, mas a stylist e o ex-marido imploraram para que ela apagasse.

🚨VEJA: Preta Gil faz postagem dizendo que apagou o post afirmando que foi traída, pois seu ex Rodrigo Godoy e Ingrid Lima imploraram:



“Eles querem me silenciar, não entendem que isso não é sobre eles e sim sobre a minha vida.” pic.twitter.com/N6sL3H3dxL — CHOQUEI (@choquei) June 29, 2023

Preta Gil dá detalhes inéditos sobre o fim de seu casamento: 'Uma das dores mais profundas'

A cantora Preta Gilparticipou do Mais Você na terça-feira, 06, antes de fazer a última sessão de radioterapia contra o câncer no intestino. Além de relembrar o diagnóstico, quando teve sangue escorrido por suas pernas, a artista abriu o jogo para Ana Maria Braga dando detalhes sobre o fim de seu casamento com o personal trainer, Rodrigo Godoy.

A filha de Gilberto Gil comentou que não imaginava que casaria para se separar e que foi uma grande decepção. "Quando a gente casa na igreja, o padre fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, não imagina que num momento tão difícil você vai se sentir desamparada, sua expectativa de cuidado, não vai ser atendida, então quando você se vê numa situação de vulnerabilidade, de tristeza de sofrimento tão grande... Eu discuti muito isso com os médicos, terapeutas, analistas: será que é o momento, a hora certa de separação?", falou sobre o receio de tomar a decisão em meio ao tratamento difícil. Na época, surgiram boatos de uma suposta traição de Rodrigo Godoy.