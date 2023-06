Carolina Dieckmann passa Dia dos Namorados com Preta Gil: 'Diferença na sua vida'

No Dia dos Namorados, Carolina Dieckmann abre mão de ficar com o marido e mostra festinha com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann provou mais uma vez ser uma grande amiga da cantora Preta Gil. Nesta segunda-feira, 12, a loira abriu mão de passar o Dia dos Namorados com o marido para festejar com a filha de Gilberto Gil e outros amigos na casa da artista.

Divorciada após dar fim em seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, durante o tratamento contra o câncer no intestino, Preta Gil ganhou a companhia de pessoas muito queridas na data romântica. Carolina Dieckmann então mostrou a reunião especial e muito animada que fizeram para celebrar a vida com a cantora.

"Ganhei um vale night no dia dos namorados porque esse doze de junho não fazia diferença no meu namoro, mas fazia toda diferença na sua vida", falou a global de Vai Na Fé. "Ontem com o nosso amor

- meu, seu, e desses amigos incríveis - transformamos o dia numa festa inesquecível e tenho certeza

que essa memória que construímos será a que levaremos pra sempre. A vida é o que a gente inventa", escreveu.

Carolina Dieckmann então se declarou para a amiga. "Te amo, preta. Amo a gente tudo junto… feliz dia do amor de ontem e do nosso amor de sempre", disse a intérprete de Lumiar.

Ainda nesta segunda-feira, 12, Preta Gil refletiu sobre estar solteira após enfrentar uma separação difícil. Ela também desabafou sobre os comentários que vem recebendo sobre estar mais magra durante o tratamento contra o câncer no intestino.

Preta Gil dá detalhes inéditos sobre o fim de seu casamento: 'Uma das dores mais profundas'

A cantora Preta Gil participou do Mais Você nesta terça-feira, 06, antes de fazer a última sessão de radioterapia contra o câncer no intestino. Além de relembrar o diagnóstico, quando teve sangue escorrido por suas pernas, a artista abriu o jogo para Ana Maria Braga dando detalhes sobre o fim de seu casamento com o personal trainer, Rodrigo Godoy.

A filha de Gilberto Gil comentou que não imaginava que casaria para se separar e que foi uma grande decepção. "Quando a gente casa na igreja, o padre fala na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, não imagina que num momento tão difícil você vai se sentir desamparada, sua expectativa de cuidado, não vai ser atendida, então quando você se vê numa situação de vulnerabilidade, de tristeza de sofrimento tão grande... Eu discuti muito isso com os médicos, terapeutas, analistas: será que é o momento, a hora certa de separação?", falou sobre o receio de tomar a decisão em meio ao tratamento difícil. Na época, surgiram boatos de uma suposta traição de Rodrigo Godoy.

Preta Gil revelou que o relacionamento não estava tão bom e que a doença a fez refletir. "O casamento já tinha indícios, já tava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei me sentindo mais insatisfeita com que estávamos vivendo como casal... Não é fácil, foi uma das dores mais profundas que senti na vida, porque existia muito amor, depositei nele muito esse lugar de cuidado e cuidar de mim, eu projetei muito isso, é uma coisa pra gente repensar", falou sobre ter colocado muita expectativa em outra pessoa.

"Quando o natural não acontece você revê, meu instinto de sobrevivência me dizia, quando eu voltei da assepsia, eu entendi que não tem o que esperar, a vida é hoje, aqui agora, vai doer, mas foi necessário, a gente se separou sem briga com mágoas, sim, como toda separação é difícil e foi complicado, porque tivemos outras surpresas que me magoaram mais ainda", falou sobre ter tomado a decisão após o quadro grave de choque séptico.