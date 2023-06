Após questionamentos, Preta Gil desabafa sobre perda de peso: "É delicado"

"Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente", desabafou a cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer de intestino

Preta Gil abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram na tarde desta segunda-feira, 12, para responder algumas curiosidades de seus seguidores, e muitos quiseram saber sobre seu quadro de saúde, já que ela recentemente realizou a última sessão da radioterapia de seu tratamento contra o câncer de intestino.

Nos vídeos, a cantora contou como está se sentindo e contou que durante o tratamento enfrentou alguns efeitos colaterais. "Estou me sentindo bem, acabei o tratamento em São Paulo, que eu fiz radioterapia junto com quimioterapia oral", começou.

"Todos os médicos me deram nota 10 no final do tratamento porque realmente os efeitos colaterais da radioterapia tinha possibilidade de serem muito mais severos do que foram. Eu tive alguns efeitos colaterais, mas aqueles mais graves, aqueles mais sérios eu não tive. Então eu tô bem, tô me restabelecendo, fazendo fisioterapia, me alimentando bem, dormindo, amando, estando perto dos meus amigos", explicou.

Depois, Preta foi questionada sobre voltar a colocar o cateter. "Não voltei a colocar o cateter porque não voltei a fazer quimioterapia venosa. Eu só fiz quimioterapia oral, a gente interrompeu a quimioterapia no quinto ciclo... Os médicos acharam melhor eu não voltar a fazer quimioterapia, então a gente foi direto para radioterapia com quimioterapia oral, então eu não coloquei o caterter de novo e espero não precisar botar", afirmou.

Leia também:Preta Gil revela ter ignorado 'sinais do corpo' antes da descoberta do câncer

Ela também falou sobre os próximos passos do tratamento e da cirurgia. "Não acabei o tratamento. O tratamento só acaba depois que eu o operar, depois de refazer todos os exames, aí sim o tratamento acaba. Por enquanto eu estou em tratamento, agora em uma pausa esperando a operação em agosto, depois do meu aniversário, eu opero para a gente tirar o tumor. E depois a gente vê os próximos passos", explicou a artista, que fará 49 anos em 8 de agosto.

A cantora também contou como se sentiu durante o tratamento. "No período da quimioterapia eu me senti muito indisposta, a ponto de ficar acamada, de não conseguir fazer nada. Na radioterapia eu fiquei indisposta nas primeiras duas semanas, depois eu comecei a melhorar e minha energia vital começou a voltar. Agora não tô me sentindo indisposta, tô me sentindo bem. Não estou com aquela energia que eu tinha antes, mas comparado ao jeito que eu fiquei com a quimioterapia, eu tô muito melhor", afirmou.

Perda de peso

Preta também falou nos Stories que recebeu diversas mensagens falando sobre sua perda de peso. A cantora ressaltou que perdeu muita massa muscular durante o tratamento, já que não conseguia se alimentar direito, e ressaltou que não emagreceu por quis, mas devido à doença.

"Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente. Enquanto eu fazia a quimioterapia eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas isso não é saudável. Eu perdi muita massa muscular, e isso é o que eu estou correndo atrás agora para ganha", desabafou.

"Então não é elogio [a perda de peso], não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente, então isso é delicado. Já não é legal ficar falando sobre isso para uma pessoa não doente, e para uma pessoa doente é mais desagradável, então senso, por favor", completou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!