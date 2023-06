Preta Gil revela ter ignorado 'sinais do corpo' antes da descoberta do câncer

"Tudo isso já era um indicativo para eu ir ao médico", confessou a cantora Preta Gil sobre o câncer de intestino

Preta Gilusou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 7, para fazer um alerta aos seus seguidores. A cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino e que em breve passará por uma cirurgia, falou sobre os sinais que seu corpo deu sobre a doença e que ela acabou ignorando.

No feed do Instagram, ela compartilhou um trecho da entrevista que deu ao programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, e explicou que um dos sinais que acabou deixando passar antes de descobrir o câncer foi a sua prisão de ventre.

"ALERTA: Precisamos ficar atento aos sinais do nosso corpo! Por muito tempo, eu ignorei a minha longa prisão de ventre, o formato achatado das minhas fezes e o sangue e muco que saiam nelas. Tudo isso já era um indicativo para eu ir ao médico. Mas, com a rotina e compromissos, sempre colocava minha saúde de lado", revelou.

Depois, Preta aconselhou os seguidores. "Se você tem algum caso de câncer de intestino na família, procure fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico dessa pessoa! (Exemplo: Se seu parente teve câncer com 50 anos, faça o seu exame com 40 anos). É indicado para todos aos 45 anos! É um preventivo super importante. É nela que você descobre os pólipos, e caso encontre, já pode retirar. Se cuidem, meus amores!", explicou.

Última radioterapia

A cantora Preta Gil fez sua última radioterapia nesta terça-feira, 06, antes da cirurgia de retirada do tumor no reto. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo do momento emocionante no hospital, onde acabou recebendo uma surpresa muito especial.

Querida pelos médicos, enfermeiros e outros profissionais do lugar, a filha de Gilberto Gil recebeu muito carinho após o procedimento. No final, ela foi aplaudida pelos amigos e recebeu uma homenagem com várias fotos.

"Agora são dois meses de pausa, a cirurgia e a cura virá. Última radioterapia! Venci mais uma batalha! Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! A todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho! Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre! Já deu certo, vamos pra próxima etapa!", escreveu.

