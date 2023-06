No Dia dos Namorados, Preta Gil reflete sobre a separação: "Processo difícil"

"Estar sozinho pode ser transformador e escolhei isso", afirmou a cantora Preta Gil sobre a decisão de se separar de Rodrigo Godoy

Nesta segunda-feira, 12, a cantora Preta Gil decidiu fazer uma reflexão sobre a nova fase que está vivendo. Através dos Stories do Instagram, ela falou sobre passar o Dia dos Namorados sozinha após terminar o seu casamento com do personal trainer Rodrigo Godoy.

Em tratamento contra um câncer de intestino, a artista explicou que decidiu enfrentar a doença sozinha, e decidiu se divorciar mesmo enquanto estava passando por um momento difícil. Além disso, a filha de Gilberto Gil revelou que antes mesmo da traição ser descoberta, já havia se separado.

"Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Foi esse sentimento que me fez escolher estar sozinha neste processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados", começou o texto.

Preta ressaltou que estar sozinha nesse momento tem sido transformador. "Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar sozinho é algo que nos diminui. Acredito, estar sozinho pode ser transformador e escolhei isso. Para quem ainda não entendeu: me separei antes de descobrir a traição", acrescentou.

Mesmo após viver uma situação difícil em seu casamento, a cantora afirmou que seguirá acreditando no amor. "Esse dia é muito angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar este dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável. Acredito amor e seguirei acreditando, apesar do trauma", completou.

Confira o texto:

Reprodução/Instagram

Desabafo sobre a perda de peso durante o tratamento

Preta Gil abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram na tarde desta segunda-feira, 12, e contou que recebeu diversas mensagens falando sobre sua perda de peso. A cantora afirmou que perdeu muita massa muscular durante o tratamento, já que não conseguia se alimentar direito, e ressaltou que não emagreceu por quis, mas devido à doença.

"Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente. Enquanto eu fazia a quimioterapia eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas isso não é saudável. Eu perdi muita massa muscular, e isso é o que eu estou correndo atrás agora para ganha. Então não é elogio [a perda de peso], não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando porque isso não é um elogio [...]", desabafou ela em um trecho da gravação.

