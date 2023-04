Preta Gil revela que passou por complicações durante tratamento contra câncer: “Um grande susto”

A cantora Preta Gil foi às suas redes sociais atualizar seu quadro de saúde e revelou que passou por complicação durante tratamento contra câncer no intestino

Neste domingo, 16, Preta Gil (48) foi ao seu Instagram atualizar seu estado de saúde para seus seguidores e revelou que passou por situação delicada durante sue tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro deste ano.

“Infelizmente, nesse um mês eu não pude estar aqui para contar para vocês como eu estava porque eu realmente passei por um imprevisto, por um grande susto, que me impossibilitou de vir dar notícias para vocês”, começou contando.

A cantora detalhou a situação delicada que passou: “Eu já peço desculpas, porque foi motivo de força maior e eu realmente fiquei muito mal. No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa, meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio. Mas, no dia seguinte, no dia 23, eu passei por um choque séptico causado por uma bactéria que entrou no meu organismo”.

Preta comentou que não é possível com precisão como esta bactéria entrou em seu organismo, porém, a principal hipótese de sua equipe médica é que foi for meio de um cateter.

A artista ainda contou que por conta desta infecção, seu tratamento contra o câncer terá que ser pausado por um tempo, mas que muito em breve retomará o tratamento.

“Ainda [estou] fazendo uma reabilitação. Eu tive algumas sequelas por conta dessa assepsia, uma delas é o pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida. Minha cabeça está bem, meu espírito está bem”, comentou.

A voz do hit “Sinais de Fogo” tentou acalmar seus fãs, e finalizou dizendo: “Nesse último mês, me pouparam de tudo, me blindaram de tudo, mas eu sei que saíram algumas notícias que não eram verdadeiras sobre meu estado de saúde, mas agora estou aqui para dizer para vocês que estou bem, que eu vou me recuperar. Tenho agora três semanas de reabilitação para poder voltar ao meu tratamento oncológico”.

Se recuperando!

Nesta última semana,Preta já havia comentado em suas redes sociais que iria vir a público falar sobre seu quadro de saúde.

"Amores, estou aqui, tô bem, tô me preparando pra contar pra vocês o que aconteceu exatamente comigo nesses últimos 25, 30 dias, quase um mês, mas o que importa mesmo é que eu tô bem é que tô me recuperando voltando a normalidade pra daqui a pouco voltar ao meu tratamento oncológico", disse a cantora na última quarta-feira, 12.