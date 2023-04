Abatida, Preta Gil reaparece e promete explicar sumiço: ''Recuperando''

Após sumir, Preta Gil reaparece prometendo contar o que aconteceu com ela no último mês e acalma fãs sobre seu estado

A cantora Preta Gil (48) reapareceu em vídeo nesta quarta-feira, 12, em sua rede social. Em seus stories, a famosa apareceu se gravando em um espelho e comentou rapidamente que algo aconteceu nas últimas semanas e que, por isso, acabou se afastando da internet.

Deixando os fãs curiosos sobre a situação, a artista - que está tratando um câncer no intestino e teve alta nos últimos dias após ficar internada na Páscoa para realizar exames - acalmou a todos dizendo que está bem. Ela comentou que em breve voltará para explicar o que houve e que após os acontecimentos está retornando para o tratamento.

"Amores, estou aqui, to bem, to me preparando pra contar pra vocês o que aconteceu exatamente comigo nesses últimos 25, 30 dias, quase um mês, mas o que importa mesmo é que eu to bem é que to me recuperando voltando a normalidade pra daqui a pouco voltar ao meu tratamento oncológico", falou ela.

E acrescentou: "Mas eu to me preparando emocionalmente pra contar pra vocês o que aconteceu, mas voltando a dizer que o que importa é que to bem e que amo vocês, meus fãs, minha família, desculpa o sumiço", finalizou.

Na última quinta-feira, 06, Preta Gil publicou um pequeno texto em seus stories dizendo que está se cuidando mais para enfrentar o processo pesado de quimioterapia.

Recentemente, a cantora desabafou sobre a queda de cabelo que está sofrendo. "Já está caindo bastante fios, não tufos, mas está perdendo o volume", detalhou. "Mas eu não estou preocupada com isso, nem um pouco", complementou.

Veja:

Preta Gil relembra como descobriu o câncer: "Senti algo escorrer na minha perna"

Preta Gil esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa 'Fantástico', da Rede Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino.

A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar”, afirmou ela.

A descoberta foi feita logo após a turnê em família. Ela contou que passou mal em dois shows no exterior e não conseguiu se apresentar. Ao voltar para o Brasil, ela demorou para procurar um médico.

“Voltei para o Brasil e adiava os exames. Essa vida da gente, que a gente prioriza o trabalho, a produtividade. Eu estava tendo crises de enxaqueca, cheguei a ir para o hospital, crises de pressão alta. Quando voltei para casa, dormi e acordei. Fui ao banheiro e senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue. Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.