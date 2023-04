Preta Gil reaparece para acalmar sobre seu estado de saúde: ''Precisei me resguardar''

Fazendo quimioterapia, Preta Gil reaparece e faz desabafo sobre tratamento pesado

A cantora Preta Gil (48) reapareceu em sua rede social nesta quinta-feira, 06, para acalmar a todos sobre seu estado de saúde. Fazendo tratamento para curar um câncer no intestino, ela comentou que está "desaparecida" para ficar melhor, mas que em breve voltará com mais notícias.

Em seus stories, a artista compartilhou um texto curto, resumindo como está e o que anda fazendo para combater a doença, descoberta nos últimos meses.

"Para acalmar vocês", começou escrevendo com um coração vermelho. "O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais", comentou como está sendo sua trajetória de tratamento.

"Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês!", finalizou o recado para os seguidores.

Recentemente, Preta Gil desabafou sobre a queda de cabelo que está sofrendo. "Já está caindo bastante fios, não tufos, mas está perdendo o volume", detalhou. "Mas eu não estou preocupada com isso, nem um pouco", complementou.

Veja:

Preta Gil relembra como descobriu o câncer: "Senti algo escorrer na minha perna"

Preta Gil esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa 'Fantástico', da Rede Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino.

A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar”, afirmou ela.

A descoberta foi feita logo após a turnê em família. Ela contou que passou mal em dois shows no exterior e não conseguiu se apresentar. Ao voltar para o Brasil, ela demorou para procurar um médico.

“Voltei para o Brasil e adiava os exames. Essa vida da gente, que a gente prioriza o trabalho, a produtividade. Eu estava tendo crises de enxaqueca, cheguei a ir para o hospital, crises de pressão alta. Quando voltei para casa, dormi e acordei. Fui ao banheiro e senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue. Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.