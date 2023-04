Tratando câncer, Preta Gil celebra alta após internação: ''Em casa!''

Em tratamento contra câncer no intestino, cantora Preta Gil recebe alta hospitalar após ficar internada para realizar exames

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais para comemorar que recebeu alta após passar o feriado de Páscoa internada.

Na segunda-feira, 10, a filha de Gilberto Gil (80) mostrou que foi recebida com muito amor em sua casa no Rio de Janeiro após realizar alguns exames referentes ao tratamento contra a doença, diagnosticada em janeiro deste ano.

Nos stories de seu Instagram, a artista publicou uma foto de um balão com a frase "bem-vinda", bexigas e flores. "Em casa!!! Glória a Deus por isso!!! Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores!!!", disse a cantora.

Na manhã desta terça-feira, 11, Preta publicou um registro na cama em seu quarto, mostrando a vista na sacada e escreveu: "Casinha". Em seguida, ela também mostrou que recebeu flores de amigos ao retornar para casa, como de Leo Fuchs.

Confira o post de Preta Gil celebrando a volta para casa:

Preta Gil reaparece para atualizar fãs sobre estado de saúde

A cantora Preta Gil reapareceu em sua rede social na última quinta-feira, 06, para acalmar a todos sobre seu estado de saúde. Fazendo tratamento para curar um câncer no intestino, ela comentou que está "desaparecida" para ficar melhor, mas que em breve voltará com mais notícias.

Em seus stories, a artista compartilhou um texto curto, resumindo como está e o que anda fazendo para combater a doença, descoberta nos últimos meses.

"Para acalmar vocês", começou escrevendo com um coração vermelho. "O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais", comentou como está sendo sua trajetória de tratamento. "Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês!", finalizou.

