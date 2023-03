Preta Gil desabafa sobre queda de cabelos em tratamento contra câncer: "Cuidar"

Preta Gil afirmou que manterá os cuidados capilares enquanto realiza sessões de quimioterapia

Preta Gil (48) tem compartilhado a rotina de seu tratamento contra um câncer no intestino. No início deste mês, a cantora revelou que o seu cabelo começou a cair.

"Já está caindo bastante fios, não tufos, mas está perdendo o volume", detalhou. "Mas eu não estou preocupada com isso, nem um pouco", complementou.

A artista publicou uma mensagem motivacional nas redes sociais e afirmou que não deixará de cuidar das suas madeixas.

A filha de Gilberto Gil (80) frisou que manterá os cuidados capilares enquanto realiza sessões de quimioterapia. "Enquanto eu tiver cabelo, vou cuidar dele", disse ela.

"Pode ser que ele caia todo ou não. Tudo depende do tipo de quimioterapia que estamos fazendo, e a quimioterapia é diferente de paciente para paciente", continuou Preta.

Em entrevista ao Notícias da TV, o oncologista Luis Eduardo Werneck de Carvalho afirmou que, apesar de ser uma reação comum, nem todos os pacientes submetidos ao tratamento perdem os fios.

"Nos câncer de intestino, pulmão ou naqueles que são tratados com remédios via oral, há menos chance de acontecer", explica.

Preta Gil relembra como descobriu o câncer: "Senti algo escorrer na minha perna"

Preta Gil esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa 'Fantástico', da Rede Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino.

A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar”, afirmou ela.

A descoberta foi feita logo após a turnê em família. Ela contou que passou mal em dois shows no exterior e não conseguiu se apresentar. Ao voltar para o Brasil, ela demorou para procurar um médico.

“Voltei para o Brasil e adiava os exames. Essa vida da gente, que a gente prioriza o trabalho, a produtividade. Eu estava tendo crises de enxaqueca, cheguei a ir para o hospital, crises de pressão alta. Quando voltei para casa, dormi e acordei. Fui ao banheiro e senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue. Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.