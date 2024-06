Kayky Brito volta a andar de bicicleta 10 meses após acidente: "Hora da suada"

Em recuperação do acidente que sofreu, Kayky Brito retomou às atividades físicas que praticava antes do ocorrido; confira

Kayky Brito tem se recuperado cada vez mais do acidente que sofreu no ano passado. Nesta sexta-feira, 14, o ator usou as rede sociais para compartilhar que está, aos poucos, voltando para as atividades físicas que tinha o costume de realizar.

Por meio dos Stories no Instagram, Kayky surgiu com equipamentos para andar de bicicleta, assim como sempre fez antes do atropelamento.

"A hora da suada", legendou Kayky na publicação.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro.No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida.

O artista foi levado em estado grave para o hospital e foi sedado. Na época, Kayky foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Em abril, o ator retornou às redes sociais e falou pela primeira vez sobre sua saúde após o acidente.

Kayky Brito surpreende ao mostrar recuperação após grave acidente

O ator Kayky Brito segue se recuperando do acidente que sofreu em setembro do ano passado. Na última quinta-feira, 13, o artista compartilhou um vídeo em que aparecendo fazendo uma sessão de fisioterapia com o apoio de uma bola. Com a ajuda de um profissional, ele se equilibra em cima do objeto. "A busca na força é com o dia-dia com ela", escreveu ele na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas deixaram mensagens positivas. "Eu sempre estava em oração todos os dia pra você . Graças a Deus. Você esta melhor, em nome do senhor Jesus Cristo amém. Abraço", disse um. "Que felicidade saber e ver que você está se recuperando muito bem. Glória a Deus", falou outra. "Parabéns, rapaz. Força e coragem pra você que Jeová Deus continue te abençoando sempre parabéns parabéns", relatou um terceiro.