Kayky Brito surpreende ao mostrar recuperação após grave acidente

Se recuperando do acidente que sofreu, Kayky Brito compartilhou um vídeo em que aparecendo fazendo uma sessão de fisioterapia

O ator Kayky Brito segue se recuperando do acidente que sofreu em setembro do ano passado. Nesta quinta-feira, 13, o artista compartilhou um vídeo em que aparecendo fazendo uma sessão de fisioterapia com o apoio de uma bola. Com a ajuda de um profissional, ele se equilibra em cima do objeto. "A busca na força é com o dia-dia com ela", escreveu ele na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas deixaram mensagens positivas. "Eu sempre estava em oração todos os dia pra você . Graças a Deus. Você esta melhor, em nome do senhor Jesus Cristo amém. Abraço", disse um. "Que felicidade saber e ver que você está se recuperando muito bem. Glória a Deus", falou outra. "Parabéns, rapaz. Força e coragem pra você que Jeová Deus continue te abençoando sempre parabéns parabéns", relatou um terceiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

Kayky Brito fala sobre sua saúde

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de 2 de setembro de 2023, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele ficou internado por 27 dias devido a um politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. Em abril, o ator retornou às redes sociais e falou pela primeira vez sobre sua saúde após o acidente.

"Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei [...] Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiveres! Te amo", relatou ele na época.

O ator foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones da Silva e sofreu politraumatismos. A Polícia Civil concluiu que o motorista estava abaixo da velocidade da via. O homem prestou socorro imediatamente após o fato. A principal testemunha do caso confirmou o fato.