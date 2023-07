De biquíni, Preta Gil mostra corpo natural em fotos nos Lençóis Maranhenses

Curtindo os Lençóis Maranhenses, cantora Preta Gil compartilha série de fotos feitas pelo possível affair

Curtindo dias de descanso após sofrer uma crise de ansiedade recentemente, a cantora Preta Gil usou as redes sociais na sexta-feira, 28, para publicar um clique durante sua viagem para os Lençóis Maranhenses!

Nas imagens, a artista aparece usando um conjuntinho de praia prata e ostentou o corpo natural em meio às dunas de areia ao ser supostamente clicada pelo possível affair Eduardo Paduan.

Exibindo a beleza em meio a tratamento contra um câncer no intestino, descoberto no início do ano, ela posou de todos os ângulos, além de registrar a linda paisagem do local. "Atins. O lugar mais lindo do mundo", escreveu Preta, marcando o empresário apontado como seu novo amor na legenda da publicação.

Recentemente, após boatos de estaria sendo cotado para o reality A Fazenda, da Record, o ex-marido de Preta, Rodrigo Godoy, se pronunciou e decidiu negar tudo publicamente. Ele afirmou que não vai participar do programa e ficou surpreso ao ver seu nome nas listas. “Venho por meio deste comunicar que não vou para A Fazenda. Eu não ia falar nada por aqui, achei que este assunto já tivesse cessado e não estivessem falando mais nada. Eu estou fora das redes sociais tem alguns dias, não estou olhando o Instagram. Só que hoje eu voltei ao Instagram e um monte de amigo mandando link de lista de participantes confirmados de A Fazenda e meu nome lá”, disse ele.

Confira:

Em novo desabafo, Preta Gil atualiza seu estado

A cantora Preta Gil fez um novo desabafo sobre sua saúde mental na sexta-feira, 28. Tratando um câncer no intestino, a famosa tem realizado também um tratamento para seu psicológico após o fim de seu casamento envolvendo uma grave traição do ex-marido.

Viajando com seu grande amigo, Gominho, que até deixou o emprego para cuidar dela há uns meses, a filha de Gilberto Gil compartilhou uma foto usando uma camiseta com a frase, "Tô calma, mas tô nervosa", e refletiu sobre seu estado atual.

"É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista que até parou no hospital recentemente por uma forte crise de ansiedade.