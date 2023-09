Sasha Meneghel choca ao surgir ruiva: ''Muito linda''

Em vídeo, Sasha Meneghel choca ao mostrar cabelos ruivos após transformação

A filha de Xuxa e Luciano Szafir, Sasha Meneghel, mudou o visual radicalmente. Neste domingo, 17, a modelo compartilhou um vídeo passando pela transformação e impressionou com o resultado após escolher uma cor bem diferente da sua natural.

A herdeira da Rainha dos Baixinhos, casada com o cantor João Figueiredo, resolveu ficar ruiva e impressionou ao surgir com os fios avermelhados. O antes e depois agitou os internautas e os famosos, que comentaram bastante sobre a decisão da jovem.

"Uma nova skin desbloqueada: RUIVA", disse Sasha na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Muito linda e muito mãe da Bela!", escreveu Bruna Marquezine. "Sashavilhosa.. gostosa, linda, suculenta.., TE AMO", falou Xuxa para a filha. "Mamãe da Bela, cada dia mais linda", babou o esposo ao falar sobre a mãe de sua cachorrinha.

Recentemente, após o documentário de Xuxa ir ao ar no Globoplay, a apresentadora esclareceu sobre ter usado Luciano para ter Sasha. "Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei. Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Luciano Szafir relembra a separação de Xuxa: 'Ela ficou ofendida'

O apresentador e modelo Luciano Szafir foi um dos entrevistados no terceiro episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e relembrou seu relacionamento com Xuxa Meneghel, com quem teve uma filha, Sasha Meneghel Szafir. Ele falou sobre quando eles se conheceram, quando decidiram ter uma filha e a separação.

Para começar, ele contou que os dois se conheceram durante o ensaio fotográfico para uma revista e tiveram química no mesmo instante. “O flerte já começou ali. Eu nervoso, mas começou e ela já tinha mais experiência. Eu nunca tinha fotografado na minha vida. Acabou as fotos com a cena do beijo e falaram: 'Gente, deu! Balde d'água ou sai todo mundo do estúdio'. E a gente ficou lá um tempinho”, disse ele.

Então, ele também relembrou o fim do relacionamento durante a gestação de Xuxa. “Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei, e ficou na cabeça dela... E nós nos separamos. Ela tinha uma experiência de vida que ninguém tinha, não tinha como dar certo. A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato – a gente fala no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico. Nós só falamos quando ela me ligou e falou: 'Estou indo para a maternidade. Voa'. E foi aí que eu fui. Eu assisti ao parto”, contou. Leia mais aqui.