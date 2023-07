Amigo conta reação de Xuxa ao saber da morte de Senna: 'Gritava'

Em documentário, Xuxa fala sobre a morte de Ayrton Senna e o que sentiu na época: 'Uma viúva sem ser viúva'

No terceiro episódio de 'Xuxa – O Documentário', a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou os seus sentimentos após a morte de Ayrton Senna, que faleceu em decorrência de um grave acidente em uma pista de Fórmula 1. Para começar o assunto, o ator e humorista Sérgio Mallandro, que é amigo de longa data dela, relembrou a reação da amiga ao ver o acidente e receber a notícia da morte do piloto.

Ele contou que estava viajando quando viu o que aconteceu pela TV e se preocupou com Xuxa. “Liguei para ela e a Maria atendeu. Falei: 'Maria, cadê a Xuxa?'. 'Serginho, ela está trancada, só escuto os gritos dela'. A Xuxa chorava, gritava, ninguém conseguia abrir a porta para abraçá-la. E eu lá em Curitiba”, disse ele.

Logo depois, Xuxa relembrou que queria ver Senna e estava planejando a viagem, mas não deu tempo. E ela descobriu que ele também queria vê-la. “As pessoas que estavam do lado dele falaram que um dia antes ele falou que conversou muito sobre mim, que ele queria me encontrar e falar comigo. E eu, no Brasil, falava com a Marlene que eu precisava de uma semana, que eu ia atrás dele e ia encontrá-lo. Eu queria saber se acabou ou se ia ter alguma faísca, alguma coisa. E não deu tempo”, afirmou ela.

A apresentadora também comentou sobre o sentimento que ficou ao se despedir de Senna de forma tão inesperada. “Não ficou resolvido, pelo meu lado e o lado das pessoas que estavam do lado dele, e dizem que ele também queria conversar. Ficou um relacionamento do 'se'. Se eu tivesse falado com ele... Se não tivesse acontecido o acidente... Pode ser que nada tivesse acontecido, pode ser que tudo tivesse acontecido. Depois que ele morreu, eu fiquei uns dois anos sem beijar ninguém, tendo uma vida de viúva sem ser viúva”, declarou.

Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio de 1994, quando seu carro de Fórmula 1 bateu em uma barreira de concreto do autódromo de Ímola, na Itália, durante uma corrida. Na época, ele e Xuxa estavam separados e ele namorava com a apresentadora Adriane Galisteu.

A separação de Xuxa e Ayrton Senna

Ainda no documentário, Xuxa Meneghel falou sobre quando terminou o namoro com Ayrton Senna. Eles namoraram por cerca de um ano e oito meses. Depois disso, eles ainda tinham encontros casuais por cerca de dois anos, mas tudo terminou de vez quando ele conheceu Adriane Galisteu.

“Um ano e oito meses de namoro certo. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia, a ponto de dizer, tem que escolher ou o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”, disse ela, ao entregar o motivo da separação. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou.